आलीराजपुर में दूसरी जगह सगाई होने के बाद भी मिल रहा था युवक, प्रेमिका के भाई ने गला घोंटकर मार डाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, आलीराजपुर: चंद्रशेखर आजाद नगर थाना क्षेत्र के ग्राम अमनकुआं में 21 वर्षीय युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार प्रेम संबंध और युवती की सगाई के बाद भी उससे लगातार मिलने-जुलने को लेकर उपजे विवाद में युवक की हत्या की गई।

मामले में पुलिस ने युवती, उसकी मां और भाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 20 सितंबर 2026 को ग्राम अमनकुआं के खोड़अम्बा स्थित शिव मंदिर के समीप चेनसिंह के खेत की मेड़ पर एक अज्ञात युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना पर चंद्रशेखर आजाद नगर थाने में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। बाद में शव की पहचान मनीष पिता राजू डामोर, उम्र 21 वर्ष, निवासी अमनकुआं कनेशनगलिया फलिया के रूप में हुई।

पोस्टमार्टम में खुला हत्या का राज मर्ग जांच के दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों के बयान लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने युवक की मौत गला घोंटने से होने तथा शरीर पर चोट के निशान पाए जाने की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण क्रमांक 400/2026, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान पुलिस को मृतक के सीने पर च्अस्मीताज् नाम गुदा हुआ मिला। पुलिस ने जब इस नाम की तलाश की तो पता चला कि अस्मीता मृतक के ही मोहल्ले की रहने वाली है। पूछताछ में पुलिस के अनुसार सामने आया कि मनीष और अस्मीता के बीच प्रेम संबंध थे। अस्मीता की सगाई उसके परिवार ने अन्यत्र तय कर दी थी। इसके बावजूद मनीष का उससे मिलना-जुलना जारी था।