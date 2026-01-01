मेरी खबरें
    MP में कड़ाके की ठंड में पानी में तैरती रहस्यमयी महिला, पुलिस को देख कहती राम-राम, फिर अचानक ओझल

    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, महिला लगातार भगवान का स्मरण करते हुए कभी पानी की सतह पर दिखती थी और कभी अचानक पानी के अंदर चली जाती थी और कई घंटों तक नजर ...और पढ़ें

    By Ganesh RajakEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 06:05:45 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 06:13:48 PM (IST)
    बचाव दल ने बचाई महिला की जान।

    1. महिला ने शराब पी रखी थी उसे होश नहीं रहा और वह पानी तक पहुंच गई।
    2. महिला लगातार भगवान का स्मरण करते हुए कभी पानी की सतह पर दिखती थी।
    3. कभी अचानक पानी के अंदर चली जाती थी और कई घंटों तक नजर नहीं आती।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। जिले के एसईसीएल जमुना-कोतमा क्षेत्र अंतर्गत अजीबो गरीब घटना घटी है।बंद पड़ी खदान परियोजना हरद के जलभराव क्षेत्र में पिछले दो दिनों से एक अज्ञात महिला रहस्यमयी ढंग से पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। यह घटना क्षेत्र में चर्चा और कौतूहल का विषय बुधवार शाम को बन गई थी हालांकि बचाव दल ने रात में ही महिला का रेस्क्यू कर 70 फीट गहरे बंद कोयला खदान के गहरे तालाब से जान बचाई।बताया जा रहा है कि महिला ने शराब का सेवन कर रखा था उसे होश नहीं रहा और वह पानी तक पहुंच गई।

    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, महिला लगातार भगवान का स्मरण करते हुए कभी पानी की सतह पर दिखती थी और कभी अचानक पानी के अंदर चली जाती थी और कई घंटों तक नजर नहीं आती। भीषण ठंड के बीच उसका इस तरह जलभराव क्षेत्र में रहना ग्रामीणों को हैरत और चिंता में डाल दिया था।


    ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर एसईसीएल प्रबंधक प्रभाकर राम त्रिपाठी और थाना भालूमाड़ा पुलिस घटनास्थल पहुंची और महिला को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया किंतु जैसे ही महिला पुलिस तथा ग्रामीणों को पास आते देखती, वह हाथ जोड़कर राम-राम कहती और फिर धीरे-धीरे पानी के अंदर चली जाती थी।यह क्रम लगातार चलता रहा, जिससे स्थिति और जटिल होते गई।

    थाना प्रभारी विपुल शुक्ला ने बताया कि,ये महिला पिछले दो दिनों से जलभराव क्षेत्र में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। महिला को पानी से बाहर निकालने के लिए एनडीआरफ टीम को बुलाया गया था, जिन्होंने बुधवार रात करीब ग्यारह बजे सकुशल महिला को पानी से बाहर लाया। महिला का नाम राधा केवट उम्र 47 वर्ष खोड़री नंबर दो हैं। बताया गया महिला की मानसिक स्थिति ठीक है जिसे परासी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।महिला ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करती थी जिससे वह भटकते हुए डैम तक पहुंच गई। पानी से निकलने के बाद पूछताछ करने में अपने घर परिवार का नाम बताने लगी। बताया गया महिला बचपन में अच्छी तैराकी सीख ली थी।पूर्व सरपंच सुरेंद्र सिंह ने बताया कि, एक महिला दो दिन से पानी के अंदर तैर रही थी,जब उसे निकालने के लिए उसके पास जाते हैं तो वह दूर से ही राम-राम करने लगती है और पानी में छुप जाती थी।

    अनूपपुर। वह महिला जो बंद खदान के गहरे पानी में तैरने उतर गई थी।

