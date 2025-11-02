मेरी खबरें
    अनूपपुर के बिजुरी में शिकार की कोशिश करते पांच आरोपी गिरफ्तार, वन विभाग ने जब्त किया सामान

    अनूपपुर जिले में वन्य प्राणियों का शिकार करने की कोशिश कर रहे आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपराध दर्ज किया जाकर आरोपियों के पास से जीआई तार, खूंटी एवं कांच की शीशियां बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों को कोतमा न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 11:59:43 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 12:02:29 PM (IST)
    अनूपपुर में पकड़ में आए आरोपी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। अनूपपुर जिले के बिजुरी वन परिक्षेत्र के वनविभाग द्वारा थानगांव में जंगल के मध्य वन्यजीवों के अवैध शिकार के उद्देश्य से जीआई तार के माध्यम से फैलाए गए जाल की सूचना मिलने पर पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर सामग्री जब्त की है। पांचों आरोपित न्यायालय के आदेश पर जेल भेजे गए।

    इस संबंध में वन परिक्षेत्राधिकारी बिजुरी पवन कुमार ताम्रकार ने बताया कि वन परिक्षेत्र बिजुरी अंतर्गत थानगांव बीट के ग्राम थानगांव अंतर्गत डोंगरीटोला में गांव के किनारे स्थित ट्रांसफार्मर से लेकर वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक आरएफ-54 के मुनारा क्रमांक 74 से होकर गुप्ता प्रसाद कोल के खेत तक अज्ञात आरोपितों द्वारा जीआई तार में लकड़ी की खूंटी एवं कांच की बोतलें बांधकर अवैध रूप से वन प्राणियों के शिकार के उद्देश्य जाल फैलाया रहा है।


    कई वन्य प्राणी यहां विचरण करते हैं

    यह सूचना मिलने पर वन कर्मियों ने आकस्मिक स्थल निरीक्षण दौरान पांच आरोपितों को डॉग स्क्वायड शहडोल एवं स्थानीय सूत्रों की मदद से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बताया गया अवैध शिकार के प्रयास में पड़ोस के छत्तीसगढ़ राज्य के भी आरोपित सम्मिलित रहे हैं। इस क्षेत्र में तेंदुआ, भालू, जंगली सूअर के साथ कई वन्यप्राणी विचरण करते हैं।

    सामग्री को भी जब्त किया गया है

    कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व में भी आरोपियों द्वारा जीआई तार का जाल बिछा कर बिजली करंट के माध्यम से वन्यप्राणियों के शिकार की कोशिश की गई। पकड़े गए आरोपियों में शुभ सिंह उर्फ लल्ला पिता राम सिंह 25 वर्ष, बुद्धसेन सिंह और भोलू पिता नवल सिंह 23 वर्ष दोनों निवासी डोंगरीटोला थाना बिजुरी, विजेंद्र पिता हरमंगल सिंह 45 वर्ष,महादेव उर्फ बिट्टू पिता बिरझू 21 वर्ष एवं संतोष पिता मोहरशाय सिंह 36 वर्ष सभी निवासी खोचापारा थाना पोंडी (छत्तीसगढ़) हैं को गिरफ्तार कर इनके पास से अवैध शिकार के प्रयास के लिए लगाए गए सामग्री को भी जब्त किया गया।

