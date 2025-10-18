मध्य प्रदेश में अपने ही नाना से 10 लाख की ठगी: पीएफ फंड निकालकर किया धोखा, नाती-नातिन गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। बुजुर्ग पूर्व कालरी कर्मचारी के साथ करीब 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बिजुरी पुलिस ने एक दंपती को गिरफ्तार किया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने विशेष टीम गठित की थी। सायबर सेल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों को पकड़ा गया।

बुजुर्ग ने लगाई थी न्याय की गुहार प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरियादी राजकुमार पिता स्व. बिरझू महरा (60 वर्ष), निवासी मोहरी हाल पौराधार ने 1 अक्टूबर को थाना बिजुरी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि योगेश चंद्रा और उसकी पत्नी हेमा चंद्रा ने मनोज गुप्ता के साथ मिलकर पीएफ फंड निकलवाने के नाम पर धोखाधड़ी की और करीब 9.44 लाख रुपये हड़प लिए।