अब गलत जगह गाड़ी पार्क की खैर नहीं, तुरंत लगेगा व्हील-लॉक, इस शर्त पर ही खुल पाएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आधुनिक डिजिटल व्हील-लॉक प्रणाली लागू की है। अब गलत या निषिद्ध स्थान पर खड़ी गाड़ी पर व्हील-लॉक लगाया जाएगा और लॉक से जुड़ा क्यू आर कोड सीधे लॉक पर ही अंकित रहेगा।

वाहन पर लगाया जाएगा व्हील-लॉक बताया गया इसकी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। मसलन वाहन पर व्हील-लॉक लगाया जाएगा। लॉक पर एक क्यू आर कोड अंकित होगा। वाहन चालक को लॉक पर लगे क्यू आर कोड को स्कैन करना होगा। क्यू आर स्कैन होते ही तत्काल नोटिफिकेशन सीधे ट्रैफिक प्रभारी/कर्मचारी के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। चालक क्यू आर स्कैन के निर्देशानुसार चालान/दंड का भुगतान कर देगा।