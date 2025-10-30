मेरी खबरें
    अब गलत जगह गाड़ी पार्क की खैर नहीं, तुरंत लगेगा व्हील-लॉक, इस शर्त पर ही खुल पाएगा

    MP News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर में ट्रैफिक पुलिस ने शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आधुनिक डिजिटल व्हील-लॉक प्रणाली लागू की है, जिसके तहत गलत या निषिद्ध स्थान पर खड़ी गाड़ी पर व्हील-लॉक लगाया जाएगा।

    By Ganesh Rajak
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 09:01:13 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 09:02:26 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने तथा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आधुनिक डिजिटल व्हील-लॉक प्रणाली लागू की है। अब गलत या निषिद्ध स्थान पर खड़ी गाड़ी पर व्हील-लॉक लगाया जाएगा और लॉक से जुड़ा क्यू आर कोड सीधे लॉक पर ही अंकित रहेगा।

    वाहन पर लगाया जाएगा व्हील-लॉक

    बताया गया इसकी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। मसलन वाहन पर व्हील-लॉक लगाया जाएगा। लॉक पर एक क्यू आर कोड अंकित होगा। वाहन चालक को लॉक पर लगे क्यू आर कोड को स्कैन करना होगा। क्यू आर स्कैन होते ही तत्काल नोटिफिकेशन सीधे ट्रैफिक प्रभारी/कर्मचारी के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। चालक क्यू आर स्कैन के निर्देशानुसार चालान/दंड का भुगतान कर देगा।


    यातायात पुलिस खुद सत्यापित करेगी

    भुगतान होने के बाद यातायात पुलिस का कर्मी मौके पर आकर भुगतान सत्यापित करेगा और फिर ही लॉक खोल देगा। बताया गया लॉक पर लगा क्यू आर कोड कोडिंग एप के माध्यम से अंकित/इन्स्क्रिप्टेड है, जिससे प्रक्रिया डिजिटल, सुरक्षित और ट्रैस-एबल होगी।

    पूरी प्रक्रिया से पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होती है। उद्देश्य इसका यह है कि सड़क पर अवरोध घटाना,यातायात का सुचारू प्रवाह बनाए रखना और दुर्घटनाओं की संभावना कम करना।

