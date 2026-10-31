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अनूपपुर में राजेंद्रग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21.19 लाख रुपये का गांजा जब्त

गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी की पहचान और तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं।

By Ganesh RajakEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 31 Oct 2026 12:53:46 PM (IST)Updated Date: Sat, 31 Oct 2026 12:53:46 PM (IST)
अनूपपुर में राजेंद्रग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21.19 लाख रुपये का गांजा जब्त
राजेंद्र ग्राम पुलिस द्वारा जब्त मादक पदार्थ। सौजन्‍य पुलिस

HighLights

  1. पुलिस देख खेतों की ओर भागा कार सवार
  2. डस्टर कार, मोबाइल और पर्स जब्त की
  3. अंधेरे का फायदा उठाकर भागे लोगों की तलाश

नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत राजेंद्रग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 211 किलो 99 ग्राम गांजा जब्त किया है।

मोबाइल फोन और पर्स भी जब्त

जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 21 लाख 19 हजार 900 रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही डस्टर कार क्रमांक सीजी 16 सीए 9735 सहित एक मोबाइल फोन और पर्स भी जब्त किया है। पुलिस को देखकर कार सवार अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है।

मादक पदार्थ होने की आशंका जताई गई थी

राजेंद्रग्राम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो कारें तेज रफ्तार से अमरकंटक की ओर से राजेंद्रग्राम की तरफ आ रही हैं। इनमें मादक पदार्थ होने की आशंका जताई गई थी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राजेंद्रग्राम ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई की।


कार सवार खेतों की ओर भागने में सफल रहा

पुलिस टीम ने ग्राम अचलपुर के पास डस्टर कार क्रमांक सीजी 16 सीए 9735 को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर कार सवार भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण कार सवार खेतों की ओर भागने में सफल रहा।

मादक पदार्थ और वाहन किया जब्त

पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें कुल 211 किलो 99 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ और वाहन को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज करते हुए विवेचना में लिया है।

आपूर्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए भी जांच

पुलिस के अनुसार, गांजा तस्करी के मामले में फरार आरोपी की पहचान और तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में तस्करी के नेटवर्क तथा गांजे की आपूर्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए भी जांच की जा रही है।

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