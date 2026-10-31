अनूपपुर में राजेंद्रग्राम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 21.19 लाख रुपये का गांजा जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि,अनूपपुर। जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत राजेंद्रग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 211 किलो 99 ग्राम गांजा जब्त किया है। मोबाइल फोन और पर्स भी जब्त जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 21 लाख 19 हजार 900 रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही डस्टर कार क्रमांक सीजी 16 सीए 9735 सहित एक मोबाइल फोन और पर्स भी जब्त किया है। पुलिस को देखकर कार सवार अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है।

मादक पदार्थ होने की आशंका जताई गई थी राजेंद्रग्राम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो कारें तेज रफ्तार से अमरकंटक की ओर से राजेंद्रग्राम की तरफ आ रही हैं। इनमें मादक पदार्थ होने की आशंका जताई गई थी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी राजेंद्रग्राम ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई की।