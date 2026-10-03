अनूपपुर में युवक ने मां सहित नाना-नानी, बहन को उतारा मौत के घाट, हमले में 4 घायल; आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। युवक ने लाठी-डंडे से हमला कर अपनी मां सहित नाना-नानी और मां की बेटी की हत्या कर दी। घटना में कुल 4 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

सनी धाम के पंडा गंगा सिंह के साथ मारपीट कर दी युवक प्रेम सिंह, निवासी ग्राम मरदरी, थाना नौरोजाबाद, करीब एक सप्ताह पहले अपनी मां के साथ अपने नाना-नानी के यहां अनूपपुर जिले के पुष्प राजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम अमोदा बिजौरा आया था। शुक्रवार को किसी बात को लेकर प्रेम सिंह ने सनी धाम के पंडा गंगा सिंह के साथ मारपीट कर दी।