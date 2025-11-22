मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Budget 2025: द्वितीय अनुपूरक बजट में नई योजनाओं को नहीं मिलेगा फंड, वाहन खरीद और नई स्कीमों पर भी लगेगी रोक

    MP News: विधानसभा के एक दिसंबर से प्रारंभ हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें किसी भी विभाग को नई योजना के लिए राशि नहीं दी जाएगी। केवल उन्हीं योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रविधान होगा, जिनकी पहले स्वीकृति की जा चुकी है या फिर केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश मिलना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 02:23:24 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 02:23:24 PM (IST)
    MP Budget 2025: द्वितीय अनुपूरक बजट में नई योजनाओं को नहीं मिलेगा फंड, वाहन खरीद और नई स्कीमों पर भी लगेगी रोक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विधानसभा के एक दिसंबर से प्रारंभ हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें किसी भी विभाग को नई योजना के लिए राशि नहीं दी जाएगी। केवल उन्हीं योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रविधान होगा, जिनकी पहले स्वीकृति की जा चुकी है या फिर केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश मिलना है।

    प्रदेश में इस बार विभागों से शून्य आधारित बजट प्रणाली के आधार पर बजट तैयार कराया गया था। इसमें सभी विभागों से बीते तीन वर्ष में व्यय हुई राशि और आगामी आवश्यकता का आकलन कराकर प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी। इसके कारण बजट 4,21,032 करोड़ रुपये हो गया था। प्रथम अनुपूरक बजट 2,356 करोड़ रुपये का था। अब द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा।


    वित्त विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि नए वाहन खरीदने या ऐसी योजना जो राज्य बजट से संचालित होनी हैं, उनके लिए राशि नहीं दी जाएगी। यदि केंद्र सरकार से किसी योजना में अतिरिक्त राशि मिलनी है तो उसके लिए प्रविधान किया जाएगा। अनुपूरक बजट दो दिसंबर को प्रस्तुत किया जा सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.