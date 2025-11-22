MP Budget 2025: द्वितीय अनुपूरक बजट में नई योजनाओं को नहीं मिलेगा फंड, वाहन खरीद और नई स्कीमों पर भी लगेगी रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। विधानसभा के एक दिसंबर से प्रारंभ हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें किसी भी विभाग को नई योजना के लिए राशि नहीं दी जाएगी। केवल उन्हीं योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रविधान होगा, जिनकी पहले स्वीकृति की जा चुकी है या फिर केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश मिलना है।

प्रदेश में इस बार विभागों से शून्य आधारित बजट प्रणाली के आधार पर बजट तैयार कराया गया था। इसमें सभी विभागों से बीते तीन वर्ष में व्यय हुई राशि और आगामी आवश्यकता का आकलन कराकर प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी। इसके कारण बजट 4,21,032 करोड़ रुपये हो गया था। प्रथम अनुपूरक बजट 2,356 करोड़ रुपये का था। अब द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा।