MP के अनूपपुर में दर्दनाक हादसा, ड्यूटी से लौट रहे स्कूटी सवार शिक्षक को ट्रक ने मारी टक्कर; मौके पर मौत

नई दुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-43 में पसला के मैरटोला के पास बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक से स्कूटी सवार शिक्षक टकरा गया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल 60 वर्षीय शिक्षक की मौत हो गई है।
घटना के संबंध में बताया गया कि नगर अनूपपुर के वार्ड क्रमांक 9 निवासी शंकरलाल पिता सुखीराम टांडिया 60 वर्ष जो ग्राम पयारी नंबर एक शासकीय विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर पदस्थ रहे हैं बुधवार की देर शाम अपनी स्कूटी से अनूपपुर आ रहे थे तभी राष्ट्रीय राज्यमार्ग में ग्राम पंचायत पसला के मैरटोला के समीप मोड़ में ट्रक क्रमांक सीजी 29 एबी 0143 से टकरा गए जिससे उनके शरीर में गंभीर चोट आई।
घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को राहगीरों ने दी। पुलिस घटनास्थल पहुंच घायल शिक्षक टांडिया को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय अनूपपुर भेजा। ड्यूटी डॉक्टर ने घायल शिक्षक को जांच परीक्षण उपरांत मृत बताया।
गुरुवार सुबह जिला अस्पताल पुलिस ने स्वजनों की उपस्थिति में मृत शिक्षक के शव का पंचनामा कर पीएम कराने बाद अंतिम संस्कार हेतु स्वजनों को सौपा। घटना पर कोतवाली पुलिस द्वारा ट्रक जब्त कर लिया है।