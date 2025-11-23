अमरकंटक में भी पीएम श्री हेली सेवा शुरू, पहले दिन एक भी यात्री नहीं मिला, दूसरे दिन मिले सिर्फ चार

नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर: पर्यटकों का रुझान तीर्थ स्थलों की तरफ बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने पीएम श्री हेली सेवा की शुरुआत की है। इस कड़ी में शुक्रवार से जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक में भी हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। लेकिन पहले दिन एक भी यात्री नहीं मिला। हालांकि ट्रायल के रूप में लोगों ने अमरकंटक के आसपास जरूर हेली सेवा का आनंद उठाया।

खुई दादर बाल्कों में हेलीपैड तैयार किया गया है दूसरे दिन शनिवार को जबलपुर से चार यात्रियों को अमरकंटक लाया गया। पर्यटन विभाग द्वारा इस हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है। एक प्राइवेट कंपनी के साथ तीन साल का अनुबंध हुआ है। अमरकंटक से लगभग 5 किलोमीटर दूर डिंडोरी जिले के सीमा क्षेत्र खुई दादर बाल्कों में हेलीपैड तैयार किया गया है।