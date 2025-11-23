अमरकंटक में भी पीएम श्री हेली सेवा शुरू, पहले दिन एक भी यात्री नहीं मिला, दूसरे दिन मिले सिर्फ चार
पर्यटकों का रुझान तीर्थ स्थलों की तरफ बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने पीएम श्री हेली सेवा की शुरुआत की है। इस कड़ी में शुक्रवार से जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक में भी हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है।
Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 09:22:19 AM (IST)
Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 09:27:50 AM (IST)
HighLights
- पर्यटकों का रुझान तीर्थ स्थलों की तरफ बढ़ाने के लिए शुरू की गई है सेवा।
- डिंडोरी जिले के सीमा क्षेत्र खुई दादर बाल्कों में हेलीपैड तैयार किया गया है।
- सप्ताह में तीन दिन यहां हवाई यात्रा के लिए निर्धारित किया गया है।
नईदुनिया प्रतिनिधि, अनूपपुर: पर्यटकों का रुझान तीर्थ स्थलों की तरफ बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने पीएम श्री हेली सेवा की शुरुआत की है। इस कड़ी में शुक्रवार से जिले की पवित्र नगरी अमरकंटक में भी हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। लेकिन पहले दिन एक भी यात्री नहीं मिला। हालांकि ट्रायल के रूप में लोगों ने अमरकंटक के आसपास जरूर हेली सेवा का आनंद उठाया।
खुई दादर बाल्कों में हेलीपैड तैयार किया गया है
दूसरे दिन शनिवार को जबलपुर से चार यात्रियों को अमरकंटक लाया गया। पर्यटन विभाग द्वारा इस हेली सेवा का संचालन किया जा रहा है। एक प्राइवेट कंपनी के साथ तीन साल का अनुबंध हुआ है। अमरकंटक से लगभग 5 किलोमीटर दूर डिंडोरी जिले के सीमा क्षेत्र खुई दादर बाल्कों में हेलीपैड तैयार किया गया है।
सप्ताह में 3 दिन यहां हवाई यात्रा के लिए निर्धारित
सप्ताह में 3 दिन यहां हवाई यात्रा के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि जहां हेलीपैड तैयार किया गया है वह स्थान मोबाइल कनेक्टिविटी से बेहद कट कर है। साथ ही इस स्थान पर सुरक्षा के अभी व्यापक प्रबंध भी नहीं हैं।
कबीर चबूतरा के पहले डिंडोरी मुख्य मार्ग से यह हेलीपैड स्थान घने जंगल से होकर गया हुआ है। जहां अभी प्रशासन की तरफ से कोई सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। जिससे कि हवाई यात्रा के लिए लोग ऑनलाइन बुकिंग वाले स्थान पर सुगमता से पहुंच सकें।
हेली सेवा का जिले में प्रचार प्रचार भी नहीं
इसी तरह यहां सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया गया है। इस हेली सेवा का जिले में कोई व्यापक रूप से अभी तक प्रचार प्रचार भी नहीं किया गया है। अमरकंटक में भी इस संबंध में कहीं भी कोई प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है।
बस स्टैंड नर्मदा मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी इस हेली सेवा को लेकर कोई प्रचार-प्रचार नहीं किया गया है। प्रतिदिन हजारों लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों से अमरकंटक भ्रमण करने आते हैं। अधिकांश लोग जबलपुर और फिर विभिन्न महानगर शीघ्रता से पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बड़े शहरों से आने वाले पर्यटक इस हैली सेवा संचालन से अनभिज्ञ बने हुए हैं। लिहाजा वायुयान सेवा कंपनी को यात्री ठीक तरह से नहीं मिल पा रहे हैं।