MP से गन्ना काटने गए 80 मजदूरों को महाराष्ट्र में बनाया बंधक, विधायक ने सांगली SP से की बात

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर: अशोकनगर गन्ना कटाई के लिए मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से महाराष्ट्र गए 80 से अधिक मजदूरों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। ये सभी मजदूर मुंगावली क्षेत्र के आक्सी चक्क, जारोली, तिनसी और बेलई गांव के निवासी हैं। मजदूरों को सांगली जिले में बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।
मामले की सूचना मिलने पर मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने तत्काल सांगली (महाराष्ट्र) के पुलिस अधीक्षक और अशोकनगर एसपी से संपर्क कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। उनके हस्तक्षेप के बाद पुलिस की कार्रवाई से सभी मजदूरों को मुक्त कराया गया।
जारोली निवासी खलक सिंह यादव के स्वजन बुधवार शाम विधायक के पास पहुंचे और बताया कि मजदूरों को महाराष्ट्र ले जाने वाला बिचौलिया मजदूरी के पैसे लेकर फरार हो गया था। इसके बाद ठेकेदार ने मजदूरों को सांगली जिले से आगे कोल्हापुर क्षेत्र में ले जाकर बंधक बना लिया।
इस संबंध में मुंगावली थाना प्रभारी अरविंद सिंह कछुवाह ने मजदूरों से सीधे संपर्क कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने ठेकेदार से बातचीत कर मजदूरी का भुगतान भी कराया। थाना प्रभारी के अनुसार, सभी मजदूर सुरक्षित अपने घर लौट रहे हैं।