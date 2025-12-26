MP से गन्ना काटने गए 80 मजदूरों को महाराष्ट्र में बनाया बंधक, विधायक ने सांगली SP से की बात

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर: अशोकनगर गन्ना कटाई के लिए मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से महाराष्ट्र गए 80 से अधिक मजदूरों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। ये सभी मजदूर मुंगावली क्षेत्र के आक्सी चक्क, जारोली, तिनसी और बेलई गांव के निवासी हैं। मजदूरों को सांगली जिले में बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ मारपीट किए जाने की भी जानकारी सामने आई है।

मामले की सूचना मिलने पर मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने तत्काल सांगली (महाराष्ट्र) के पुलिस अधीक्षक और अशोकनगर एसपी से संपर्क कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। उनके हस्तक्षेप के बाद पुलिस की कार्रवाई से सभी मजदूरों को मुक्त कराया गया।