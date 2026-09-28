मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अशोकनगर में मवेशी के साथ दुष्कर्म का मामला, बुजुर्ग गिरफ्तार; भीड़ ने घेरा थाना

अशोकनगर के कदवाया क्षेत्र में गौवंश से दुष्कर्म के आरोप में करीब 70 वर्षीय व्यक्ति पकड़ा गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की, घटना के बाद लोग...और पढ़ें

By Sachin SharmaEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Mon, 28 Sep 2026 02:36:12 PM (IST)Updated Date: Mon, 28 Sep 2026 02:36:12 PM (IST)
अशोकनगर में मवेशी के साथ दुष्कर्म का मामला, बुजुर्ग गिरफ्तार; भीड़ ने घेरा थाना
अशोकनगर में मवेशी के साथ दुष्कर्म का मामला। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. कदवाया क्षेत्र में गौवंश से दुष्कर्म का आरोप सामने आया।
  2. बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा।
  3. आरोपी के घर में घायल गौवंश मिलने का दावा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर: जिले के कदवाया क्षेत्र में एक गौवंश से दुष्कर्म के आरोप का मामला सामने आया है। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है। जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। आरोपी के घर का शटर बंद था।

कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर आरोपी ने अंदर से शटर खोला। घर के अंदर गौवंश मिला, जिसके शरीर से खून निकल रहा था। कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

थाने के बाहर पहुंची लोगों की भीड़

आरोपी की पहचान करीब 70 वर्षीय रामचरण रजक के रूप में बताई गई है। घटना की जानकारी फैलने के बाद थाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोपी का गांव में जुलूस निकालने की मांग की गई। शाम तक बड़ी संख्या में लोग सड़क पर बैठकर विरोध जताते रहे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।