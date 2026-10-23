MP की चंदेरी साड़ी के शौकीनों के लिए बड़ी खबर; अब ऑनलाइन मिलेगी असली साड़ी, हर प्रोडक्ट पर होगा खास QR कोड

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। चंदेरी की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों का प्रमाणिक भंडार अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा। गुरुवार को कलेक्टर साकेत मालवीय की अध्यक्षता में हैंडलूम पार्क चंदेरी में हुई चंदेरी डेवलपमेंट सोसायटी फार हैंडलूम वीवर्स की बैठक में ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने का निर्देश हुआ।

साड़ी पर रहेगा बुनकरों का जीआई टैग बैठक में साड़ियों की ऑनलाइन बिक्री, जीआई टैग पंजीयन और बुनकरों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने हैंडलूम पार्क की वेबसाइट तैयार करने के निर्देश दिए, जिस पर चंदेरी की साड़ियों को प्रदर्शित करने के साथ बिक्री के ऑर्डर भी प्राप्त किए जा सकेंगे।