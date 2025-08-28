मर्जी से शादी करना चाहती थी बेटी; पिता ने उसका गला दबाया, फिर खुदकुशी दिखाने फंदे पर लटका दिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। उसकी उम्र अभी 17 साल थी। उसके अपने सपने थे। वह अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। इसके लिए पिता से लड़ पड़ी। यह बात पिता को इतनी नागवार गुजरी उसने अपनी झूठी शान के लिए बेटी को ही मार डाला। पुलिस को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार भी कर दिया। मृतका की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्यारोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बहादुरपुर थाना प्रभारी अरविंद कछुवाह ने बताया कि 24 अगस्त को सूचना मिली थी कि बलिहार सिंह की नाबालिग बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मामला संदेहास्पद लगने पर पुलिस ने फारेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और डाग स्क्वाड को मौके पर बुलाकर जांच कराई। लड़की के पिता बलिहार सिंह ने पहले इसे आत्महत्या बताकर गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आ गई।