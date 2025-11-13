मेरी खबरें
    MP में जमीन विवाद ने ली परिवार के दो लोगों की जान, पिता और भांजे की मौत

    कचनार थाना क्षेत्र के ग्राम करैया बन्हेट में बुधवार शाम हुए भूमि विवाद में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। जबकि, तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक को भोपाल रेफर किया गया है। घटना के बाद से गांव में गमगीन माहौल है।

    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 03:11:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 03:11:08 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। कचनार थाना क्षेत्र के ग्राम करैया बन्हेट में बुधवार शाम हुए भूमि विवाद में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। जबकि, तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक को भोपाल रेफर किया गया है। घटना के बाद से गांव में गमगीन माहौल है। करैया बन्हेट निवासी 75 वर्षीय खिलन सिंह यादव के दो पुत्र राजमहेंद्र और कृष्णपाल के बीच जमीन बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

    बड़े भाई राजमहेंद्र ने की रोकने की कोशिश

    बुधवार को पिता खिलन सिंह अपने हिस्से की जमीन पर बुवाई करवा रहे थे, तभी छोटा बेटा कृष्णपाल ट्रैक्टर लेकर खेत में पंजा चलाने पहुंच गया। बड़े भाई राजमहेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-फरसे चलने लगे। बीच-बचाव में पिता खिलन सिंह और भांजा पवन यादव (30) को गंभीर चोट आईं, तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।


    खून से सने डंडे और फरसे जब्त

    राजमहेंद्र और कृष्णपाल सहित दो बच्चे राजवीर और राधिका घायल हैं। कृष्णपाल को भोपाल रेफर किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर खून से सने डंडे और फरसे जब्त किए हैं। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक पूनम सेलर ने बताया कि मारपीट में पिता और भांजे की मृत्यु हो गई है। घायलों का इलाज चल रहा है।

