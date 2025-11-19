नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर: जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल तब खड़े हो गए, जब वार्ड में शराब पीने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो में एक भर्ती मरीज के परिजन अस्पताल के वार्ड के भीतर बेड पर बैठकर खुलेआम शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौके पर पहुंची नर्स ने उन्हें रोका, जिसके बाद वे गलती स्वीकारते हुए माफी मांगते नजर आए।

घटना गुरुवार रात की है। वार्ड में तैनात स्टाफ नर्स ने ही शराब पीते लोगों का वीडियो बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी की लापरवाही पर सवाल उठने लगे, क्योंकि अस्पताल के भीतर शराब सेवन जैसी गतिविधि सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। लाखों रुपये सुरक्षा पर खर्च होने के बावजूद गार्डों की अनुपस्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।