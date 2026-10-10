नोजल उठाते ही मशीन में दौड़ने लगती है रीडिंग... एमपी में अशोकनगर-विदिशा रोड के पेट्रोल पंप पर हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को पूरा ईंधन मिल रहा है या नहीं, इसकी निगरानी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अशोकनगर-विदिशा रोड पर तारा सदन स्कूल के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं ने मशीन में गड़बड़ी कर कम पेट्रोल-डीजल देने के आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नोजल उठाते ही मशीन में रीडिंग दौड़ने लगती है, जबकि ईंधन डालने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई होती। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह उपभोक्ताओं के साथ गंभीर अनियमितता का मामला है।

250 रुपये में 90 ग्राम डीजल मिलने का आरोप शनिवार दोपहर प्रमेन्द्र शर्मा 250 रुपये का डीजल लेने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि नोजल उठाते ही मशीन में 44 रुपये की रीडिंग दिखाई देने लगी। उनके अनुसार, माप करने पर बर्तन में करीब 90 ग्राम डीजल ही मिला। घटना के बाद उन्होंने मशीन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पहले भी आई थी शिकायत, 100 में 33 की रीडिंग इससे पहले सौरभ जैन ने भी इसी पंप पर ऐसी ही परेशानी की शिकायत की थी। उनका कहना है कि स्कूटी में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाने के दौरान नोजल उठाते ही 33 रुपये की रीडिंग दिखाई देने लगी। विरोध करने पर कर्मचारियों ने दोबारा पेट्रोल डालने का प्रयास किया। उनके मुताबिक, बाद में उनसे उतनी ही राशि ली गई, जितने का पेट्रोल दिया गया।