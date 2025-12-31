दिनदहाड़े किसान की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर 25 लाख रुपये लूट फरार हुए बदमाश
MP News: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में शाढ़ौरा लूट की घटना को कुछ हफ्ते ही हुए थे कि एक और लूट की वारदात सामने आई है। मंगलवार को मोहरी रोड पर बाइक सवार बद ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 09:16:36 AM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 09:16:36 AM (IST)
HighLights
- मोहरी रोड पर हुई सनसनीखेज लूट की वारदात
- स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित घर पहुंचा
- स्थानीय पुलिस ने शुरू की घटना की जांच
नवदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। जिले में अभी शाढ़ौरा लूट की घटना को कुछ हफ्ते ही हुए थे कि एक और लूट की वारदात का मामला सामने आया है। मंगलवार को शहर से महज तीन किलोमीटर दूर मोहरी रोड पर हुई सनसनीखेज लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दे दिया। पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक, बाइक सवार बदमाशों ने उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर 25 लाख रुपये लूट लिए और फरार हो गए।
पुलिस ने शुरू की घटना की जांच
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तमोइया निवासी लखविंदर सिंह अपने घर से 25 लाख रुपये लेकर अशोकनगर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे मोहरी रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, वहां बाइक पर सवार तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया।
जमीन की खरीद-फरोख्त की बातचीत शुरू की
आरोपियों ने पास की जमीन की खरीद-फरोख्त को लेकर बातचीत शुरू की और भरोसे में लेने के बाद अचानक लखविंदर सिंह की आंखों में लाल मिर्च पाउडर झोंक दिया। तेज जलन के कारण वे संभल पाते, उससे पहले ही बदमाश उनके पास मौजूद लाल और काले रंग के दो बैग जिनमें पूरी रकम रखी थी, छीनकर मौके से फरार हो गए।
स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित घर पहुंचा
घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजनों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची और पीड़ित के बयान दर्ज किए। इसके बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
रामपुरा मोहल्ला निवासी को जा रहे थे राशि देने
जिला अस्पताल में भर्ती लखविंदर सिंह ने बताया कि वे अशोकनगर के रामपुरा मोहल्ला निवासी जज्जी को यह राशि देने जा रहे थे। यह रकम उन्होंने फसल की बुवाई के लिए अपने रिश्तेदार जज्जी से ली थी। पीड़ित ने बताया कि घटना के समय सड़क से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं की। यदि समय पर किसी ने हस्तक्षेप किया होता, तो संभवतः यह वारदात रोकी जा सकती थी।
लखविंदर सिंह द्वारा दी गई जानकारी के बाद थाना प्रभारी देहात सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उनकी कही बात पर जब जांच की गई, तो वहां कुछ घटना से संबंधित विभिन्नता नजर आई। घटना स्थल और उनकी मेडिकल रिपोर्ट मेल नहीं खा रही है। जांच में पुष्टी होने के बाद प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
- विवेक कुमार शर्मा, एसडीओपी, अशोकनगर।