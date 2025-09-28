मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मूक-बधिर बालिका से तीन हैवानों ने किया गैंगरेप

    अशोकनगर में एक मूक-बधिर 10-12 वर्षीय बालिका के साथ तीन युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दो घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अजय, गणपत और जगदीश नामक आरोपियों पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना की जानकारी पीड़‍िता ने इशारों में बताई।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 11:26:15 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 11:30:29 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मूक-बधिर बालिका से तीन हैवानों ने किया गैंगरेप
    अशोकनगर जिले के गांव में बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. मूक-बधिर पीड़िता के बयान के लिए विशेषज्ञ की मदद ली गई।
    2. आरोपियों पर पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं लगाई गईं।
    3. बच्ची को किडनैप कर मक्के के खेत में ले गए थे आरोपी।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। अशोकनगर जिले के नईसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार रात 10-12 वर्ष की एक मूक-बधिर बालिका के साथ तीन युवकों ने दुष्कर्म किया। घटना की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने दो घंटों के भीतर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

    बताया जा रहा है कि तीन युवक अजय, गणपत और जगदीश पड़ोस के गांव से पीड़िता के गांव में जुआ खेलने आए थे। रात को लौटते समय तीनों ने घर के पास खेल रही मूक-बधिर बालिका का अपहरण कर लिया। वे उसे मक्के के खेत में ले गए, जहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पीड़िता और उसके स्वजन को थाने ले आई।

    पीड़िता मूक-बधिर होने के कारण सांकेतिक भाषा की एक महिला विशेषज्ञ को बुलाकर अपराधियों का ब्यौरा जुटाया गया। बालिका और स्वजन के बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पड़ोसी गांव से तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

    घटना की जानकारी लगते ही पीड़िता और उनके स्वजन के बयानों के आधार पर तीन आरोपितों पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। -राजीव कुमार मिश्रा, एसपी अशोकनगर।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.