मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मूक-बधिर बालिका से तीन हैवानों ने किया गैंगरेप

नवदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। अशोकनगर जिले के नईसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार रात 10-12 वर्ष की एक मूक-बधिर बालिका के साथ तीन युवकों ने दुष्कर्म किया। घटना की सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने दो घंटों के भीतर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
बताया जा रहा है कि तीन युवक अजय, गणपत और जगदीश पड़ोस के गांव से पीड़िता के गांव में जुआ खेलने आए थे। रात को लौटते समय तीनों ने घर के पास खेल रही मूक-बधिर बालिका का अपहरण कर लिया। वे उसे मक्के के खेत में ले गए, जहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पीड़िता और उसके स्वजन को थाने ले आई।
पीड़िता मूक-बधिर होने के कारण सांकेतिक भाषा की एक महिला विशेषज्ञ को बुलाकर अपराधियों का ब्यौरा जुटाया गया। बालिका और स्वजन के बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पड़ोसी गांव से तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
घटना की जानकारी लगते ही पीड़िता और उनके स्वजन के बयानों के आधार पर तीन आरोपितों पर प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। -राजीव कुमार मिश्रा, एसपी अशोकनगर।