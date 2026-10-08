माओवादी दंश झेल चुके 100 बैगा गांवों की 400 करोड़ से बदलेगी तस्वीर, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सहित कई बुनियादी जरूरतों का विकास खाका तैयार

योगेश कुमार गौतम, नईदुनिया बालाघाट। माओवादी हिंसा के काले दौर से निकलकर पहले चरण में बालाघाट के 100 बैगा गांव अब विकास की नई कहानी लिखने की तैयारी में हैं। दशकों तक माओवादी दंश और भौगोलिक दुर्गमता के कारण विकास की मुख्यधारा से दूर रहे इन गांवों के लिए राज्य शासन और जिला प्रशासन ने करीब 400 करोड़ रुपये का विकास खाका तैयार किया है।

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अगुवाई में इस बड़ी कार्ययोजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना की खासियत यह है कि गांवों की जरूरतों को एक साथ कई मोर्चों पर पूरा किया जाएगा। 12 विभाग विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर रहे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, महिला एवं बाल विकास समेत 12 विभाग अपने अपने स्तर पर विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। कुपोषण, मलेरिया और खसरा जैसी बीमारियों से जूझ रहे बैगा ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को भी प्राथमिकता मिलेगी।

सबसे बड़ा हिस्सा पंचायत विकास विभाग के पास होगा, जहां करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क, नाली, पुल और पुलिया बनने से दूरस्थ गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। इन विभागों में होगा विकास कार्य लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचइ), ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, कौशल विकास व प्रौद्योगिकी, मत्स्य विभाग, पशु चिकित्सा एवं सेवाएं, जनजातीय कार्य विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। 1.90 करोड़ से 22 स्वास्थ्य भवनों की होगी मरम्मत जानकारी के अनुसार, हाल ही में बैगा क्षेत्रों में सामने आई स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को देखते हुए शासन-प्रशासन का फोकस स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का है। शासन स्तर से बैगा क्षेत्रों के 22 स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों की मरम्मत के लिए 1.90 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति हो गई है।