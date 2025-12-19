बालाघाट में धान से भरा ट्रक पहाड़ से टकराकर पलटा, दो घंटे तक फंसे चालक का किया रेस्क्यू

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। धान खरीदी और परिवहन शुरू होते ही जिले में अलग-अलग जगह से सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। गुरुवार देर रात भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगुलपारा घाटी के पास धान से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक चालक विजय ठकरेले (37) लगभग दो घंटे तक फंसा रहा।
पुलिस ने सूचना मिलते ही रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान वाहनों की आवाजाही थमी रही। क्रेन और जेसीबी की मदद से ट्रक को सड़क के किनारे किया और चालक विजय को बाहर निकलकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात करीब 12 बजे तक चला।
जानकारी के अनुसार, चालक फिलहाल खतरे के बाहर है। ट्रक में सिर्फ चालक था। उसके साथ परिचालक या हेल्पर नहीं था। रात करीब दस बजे छोटी कुम्हारी रहने वाले विजय ठकरेले धान की बोरियों से भरा ट्रक लेकर बैहर की तरफ से बालाघाट आ रहा था। इसी दौरान गांगुलपारा के पास ट्रक अनियंत्रित हो गया और पहाड़ से टकराकर पलट गया। हादसे के बाद चालक विजय का पैर सीट में फंस गया। रेस्क्यू टीम ने कटर मशीन से ट्रक के सामने के हिस्से को काटकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला।