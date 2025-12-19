बालाघाट में धान से भरा ट्रक पहाड़ से टकराकर पलटा, दो घंटे तक फंसे चालक का किया रेस्क्यू

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। धान खरीदी और परिवहन शुरू होते ही जिले में अलग-अलग जगह से सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही हैं। गुरुवार देर रात भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगुलपारा घाटी के पास धान से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक चालक विजय ठकरेले (37) लगभग दो घंटे तक फंसा रहा।

पुलिस ने सूचना मिलते ही रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान वाहनों की आवाजाही थमी रही। क्रेन और जेसीबी की मदद से ट्रक को सड़क के किनारे किया और चालक विजय को बाहर निकलकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात करीब 12 बजे तक चला।