    अशोकनगर एसपी विनीत कुमार जैन होंगे बालाघाट रेंज के नए डीआईजी

    विनीत जैन 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह मार्च 2024 से अशोकनगर में पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे। अशोकनगर में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 07:10:01 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 07:11:58 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। सोमवार को गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के 20 अधिकारियों की स्थानांतरण सूची जारी की। इसमें वर्ष 2023 से सेवाएं दे रहे बालाघाट रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआइजी) मुकेश कुमार श्रीवास्तव का स्थानांतरण हुआ है।

    उनकी नवीन पदस्थापना उप पुलिस महानिरीक्षक मप्र मानव अधिकार आयोग भोपाल में की गई है। उनके स्थान पर अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन को बालाघाट रेंज का नया डीआईजी नियुक्त किया गया है।

    नवागत डीआईजी विनीत जैन को दिसंबर 2024 में डीआइजी रैंक की पदोन्नति मिली है। विनीत जैन 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह मार्च 2024 से अशोकनगर में पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे थे।

    अशोकनगर में उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। धार्मिक, सामाजिक आयोजनों में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने में विनीत जैन की अहम भूमिका रही है।

    वहीं, निर्वर्तमान डीआइजी और 2009 बैच के आईपीएस मुकेश श्रीवास्तव ने भी बालाघाट में अपने दो साल से अधिक के कार्याकाल में अहम भूमिका निभाई है। नक्सल उन्मूलन अभियान में डीआइजी श्रीवास्तव ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

