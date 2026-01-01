बालाघाट से बुरी खबर: साल के पहले दिन मादा तेंदुए का शव मिला, सिर व पेट में मिलीं चोट

नईदुनिया न्यूज, लामता। जिले के वन क्षेत्रों से बाघ, तेंदुआ जैसे वन्यप्राणियों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में लगभग नौ दिन बाद एक और तेंदुए की मौत ने वन विभाग में हड़कंप मचा दिया है। गुरुवार को नए साल के पहले ही दिन उत्तर सामान्य वनमंडल के दक्षिण लामता अंतर्गत मगदर्रा सर्किल से एक किमी दूर खेत में मादा तेंदुआ का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
वनमंडलाधिकारी रेशमसिंह धुर्वे, परिक्षेत्र अमला घटना स्थल पहुंचा। यहां सिविल सर्जन घनश्याम परते, पशु प्रजनन अधिकारी राजेश्वर सिंह नगपुरे और पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पूजा धुर्वे की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। हालांकि, अभी मृत मादा तेंदुए की मौत की वजह साफ नहीं है।
संभावना जताई जा रही है कि तेंदुए की मौत किसी चट्टान या पेड़ पर चढ़ते समय गिरने से हुई होगी। मादा तेंदुए के सिर और पेट में चोटें मिली हैं। पोस्टमार्टम के बाद प्रोटोकाल का पालन करते हुए शव का दाह संस्कार कर दिया गया।
बता दें कि इससे पहले 23 दिसंबर 2025 को उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता के ही जंगल क्षेत्र से संदिग्ध हालत में नर तेंदुए का शव मिला था। वनमंडलाधिकारी रेशम सिंह धुर्वे ने बताया कि मादा तेंदुए का शव मगदर्रा सर्किल से एक किलोमीटर दूर गांव से लगे खेत में मिला है।
प्रथम दृष्टया सिर और पेट में चोट के निशान देखने से लग रहा है कि किसी पेड़ या चट्टान में छलांग लगाते समय अनियंत्रित होने से नीचे गिरने से लगी चोट के कारण मौत हुई है। अभी तक किसी तरह के कोई शिकार या करंट लगने के प्रमाण नहीं मिले हैं।
तेंदुए की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। पशु चिकित्सा अस्पताल के सिविल सर्जन घनश्याम परते ने बताया कि तेंदुए की नाक, सिर और पेट में चोटें हैं, जो अक्सर गिरने या मारने से लगती हैं, लेकिन मारने जैसे कोई निशान नहीं मिले हैं। आवश्यक जांच के लिए सैंपल ले लिया गया है। मादा तेंदुए की मौत कैसे हुई है, यह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।