    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 07:14:39 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 07:25:21 PM (IST)
    बालाघाट कांग्रेस विधायक बोलीं- कच्ची शराब बेचने वाला, साइकिल में हवा भरने वाला, पैसे खिलाकर बन गया भाजपा का जिलाध्यक्ष
    बालाघाट से कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे।

    1. अनुभा मुंजारे ने भाजपा जिलाध्यक्ष व पूर्व मंत्री रामकिशाेर कावरे पर तीखे जुबानी हमले किए।
    2. 2008 से तुम्हारी (रामकिशोर कावरे) की राजनीति शुरू हुई थी। तुम करोड़ों के मालिक हो गए।
    3. कावरे ने बघोली में आठ करोड़ में घर बनाया है। टेकाड़ी में 15 करोड़ से राइस मिल बनाई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बालाघाट में गुरुवार को कांग्रेस ने किसान क्रांति यात्रा निकाली। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा किसानों से किए गए वादे याद दिलाने और वादाखिलाफी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन आंबेडकर चौक पर हुए मंचीय कार्यक्रम में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने भाजपा जिलाध्यक्ष व पूर्व मंत्री रामकिशाेर कावरे पर तीखे जुबानी हमले किए। गुरुवार को अनुभा की तरफ ये राजनीतिक तकरार इसलिए सामने आई क्योंकि सितंबर में रामकिशोर कावरे ने आंबेडकर चौक से ही अनुभा और उनके पति व पूर्व सांसद कंकर मुंजारे पर बयानबाजी की थी।

    क्‍या कुछ कह डाला अनुभा मुंजारे ने

    • अनुभा ने कहा- रामकिशोर कावरे को सभी लोग जानते हैं। उससे पूछो 25 साल पहले तुम्हारी औकात क्या थी? बघोली का रहने वाला रामकिशोर कावरे गुंडागर्दी करके पहले बीडीसी बना।

    • फिर सेटिंग जमाकर, लेनदेन करके जनपद अध्यक्ष बन गया। अनुभा ने कहा- रामकिशोर के दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे, तब से कंकर मुंजारे (अनुभा मुंजारे के पति व पूर्व सांसद) राजनीति कर रहे हैं।

    • 2008 से तुम्हारी (रामकिशोर कावरे) की राजनीति शुरू हुई थी और तुम करोड़ों के मालिक हो गए। कावरे ने बघोली में आठ करोड़ में घर बनाया है। टेकाड़ी में 15 करोड़ से राइस मिल बनाई है।

    • मांझापुरटोला में 30 करोड़ की लागत में ऊष्णा प्लांट बन रहा है। कच्ची शराब बेचने वाला, साइकिल में हवा भरने वाला, ऐसा भ्रष्ट आदमी भोपाल में पैसा देकर भाजपा का जिलाध्यक्ष बन गया।

    • अनुभा मुंजारे ने पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और उनकी पुत्री मौसम बिसेन पर भी हमला किया। उन्होंने कहा- मुझसे टकराने की जरूरत मत करना।


