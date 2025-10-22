'मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को...', सुसाइड नोट लिखकर हेड कांस्टेबल लापता, बालाघाट मालखाना मामले में आया नया मोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को परेशान न किया जाए.. मैं स्वयं ये रास्ता चुन रहा हूं। सुसाइड नोट लिखकर दीपावली की पूर्व शाम घर से लापता प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत को कोतवाली पुलिस खोज रही है। प्रधान आरक्षक द्वारा एक पेज का सुसाइड नोट लिखने का दावा स्वजनों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा डीआईजी राकेश सिंह व शराब के पूर्व ठेकेदार संजय भारद्वाज पर झूठे प्रकरण में फंसाने जैसे आरोपों के अलावा अन्य बातों का उल्लेख है। प्रधान आरक्षक के लापता होने से पहले 18-19 अक्टूबर की रात बालाघाट में दर्ज मालखाना प्रकरण के मामले में जांच कर रही बालाघाट पुलिस पूछताछ में उपस्थित होने का नोटिस देने योगेश राजपूत के घर पहुंची थी। इस दौरान कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में प्रधान आरक्षक की बालाघाट पुलिस से बहस का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था।

मीडिया के नाम लिखा पत्र स्वजनों के अनुसार इस घटनाक्रम के बाद मीडिया के नाम लिखा एक पत्र घर में छोड़कर प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे घर से चले गए, जो अब भी लापता हैं। 20 अक्टूबर को सुसाइड नोट घर में मिलने पर पुत्र जतिन सिंह राजपूत ने पिता योगेश राजपूत के मोबाइल नंबर बंद होने व परिचितों से संपर्क करने पर कोई जानकारी नहीं मिलने पर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दर्ज कराई। प्रधान आरक्षक द्वारा घर में छोड़े गए सुसाइड नोट के साथ पुत्र ने पिता को खोजने की गुहार लगाते हुए आवेदन पत्र कोतवाली पुलिस को सौंपा है। कोतवाली पुलिस ने लापता प्रधान आरक्षक के मामले में छानबीन प्रारंभ कर दी है। पत्र में लिखा है कि मैंने डीआइजी सर के खिलाफ हाईकोर्ट में केस लगा रखा है। जबकि संजय भारद्वाज पुरानी दुश्मनी निभा रहा है। बालाघाट पुलिस के मेरे घर पहुंचने के दौरान संजय भारद्वाज मेरे घर के जाने वाले रास्ते में घूम रहा था।