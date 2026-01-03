Balaghat News: माओवादी दीपक चंदू की निशानदेही पर डेटोनेटर व जिलेटिन रॉड बरामद, हमले की थी तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। रूपझर थाना क्षेत्र में दुगलाई वनक्षेत्र के घोघरानाला के पास शुक्रवार को माओवादियों द्वारा छिपाया गया विस्फोटकों का डंप बरामद किया गया है। नक्सल अभियान के एएसपी राकेश पंद्रो ने बताया माओवादियों ने दुगलाई वनक्षेत्र में संभावित बम और विस्फोटक सामग्री जमीन के अंदर छिपा रखी थी, जिसे 123वीं बटालियन के जवानों ने आत्मसमर्पित माओवादी दीपक चंदू की निशानदेही पर बरामद की है।

यह क्षेत्र आमानला कैंप से लगभग 1.6 किमी दक्षिण दिशा में स्थित है। यह सामग्री बरामद-चार इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटर, जिलेटिन राड, विस्फोटक पाउडर 375 ग्राम, चार किलो एएनएफओ विस्फोटक, पांच फ्लैसिबल ब्लास्टिंग वायर, 40 फीट तांबे का तार, दो बैटरी, एक ड्रम, लगभग दो किलो कील, काली टोपी, दो किलो कांच के टुकड़े और दो टार्च बरामद हुई है।