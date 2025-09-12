32 खाते फ्रीज कराए, 14 हजार किमी की खाक छानी, एक साल बाद पकड़े गए 6 ठग, 40 लाख नगद बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बालाघाट पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वालों को एक साल बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस दौरान पुलिस ने 32 खाते फ्रीज कराए और 14 हजार 500 किलोमीटर की खाक छानी, तब जाकर छह ठगों को देश के अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनमें अपराधियों का सहयोग करने वाला एक बैंक कर्मी भी शामिल है।

एसपी आदित्य मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में राहुल, निवासी ग्राम नवादा, तहसील आरा जिला भोजपुर बिहार, हिमांशु निवासी न्यू कोटगांव थाना घंटाघर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ब्रिजेश निवासी सी 260 जू थड, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, सतपाल निवासी झंडापुर गाजियाबाद, उप्र, अमन निवासी, शाहदरा दिल्ली व बैंककर्मी अंकित निवासी जमालपुर थाना बोरिया नोएडा उप्र को गिरफ्तार किया गया है।