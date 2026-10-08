पांच राज्य, 64 दिन और 22 हजार किमी की यात्रा, बालाघाट पुलिस ने पहेली बन चुके लूटकांड का किया खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। 28 जून की रात लांजी के सराफा कारोबारी कपिल आसटकर और एक महीने बाद ही पांच अगस्त की रात रजेगांव के गेंदलाल करंडे से मारपीट कर लूट की घटना का बालाघाट पुलिस ने 64 दिनों के इंतजार के बाद खुलासा कर दिया है। लूटपाट करने वाले गैंग के तीन आरोपित पुलिस गिरफ्त में हैं।

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और बिहार में 64 दिनों तक जांच पांच राज्यों (छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और बिहार) में 64 दिनों तक 22,270 हजार से अधिक किमी का सफर कर सूक्ष्म जांच-पड़ताल और अहम डेटा जुटाने के बाद बालाघाट पुलिस ने पहेली बन चुके लूटकांड का खुलासा किया है। लूट को अंतरराज्यीय ‘ऐरागोल्ला गैंग’ ने अंजाम दिया था एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि लूट को अंतरराज्यीय ‘ऐरागोल्ला गैंग’ ने अंजाम दिया था। 14 टीम में शामिल 76 पुलिसकर्मियों व अधिकारियों की पांच राज्यों के 21 जिलों में सतत जांच, तकनीकी मदद, अन्य राज्यों के सहयोग और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) से मिली मदद से पुलिस ने इस लूटकांड का पर्दाफाश किया है।

दोनों घटनाएं एक पैटर्न पर, मास्टरमाइंड की पिछले माह मौत हो गई एसपी ने बताया कि दोनों घटनाएं एक-समान पैटर्न पर हुई थीं। इसके मास्टरमाइंड की पिछले महीने 15 सितंबर को रायपुर में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई है। इस पूरे कांड को कुल छह आरोपितों ने अंजाम दिया था, जिसमें तीन पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो दो फरार हैं, जो जल्द पकड़ में आएंगे। लूट की दोनों घटनाओं में 30 लाख रुपये के जेवर लूटे गए थे, जिसमें पुलिस ने 22 लाख के जेवर जब्त कर लिए हैं। दोनों लूट में ये थीं समानता आरोपितों ने दोनों घटनाओं में स्पोर्ट्स बाइक का इस्तेमाल किया था।

आरोपित थोड़ी देर में अपनी लोकेशन बदलते, कभी बाइक चलाने वाला पीछे, तो पीछे बैठा शख्स बाइक चलाता था।

दोनों लूट से पहले आरोपितों ने लांजी व रजेगांव आकर रैकी की थी। लूट के मास्टरमाइंड का ‘बालाघाट कनेक्शन’ दोनों लूट की घटना का मास्टरमाइंड चिरंजीवी उर्फ शुभम यादव बालाघाट के इंदिरा नगर में रहता था। 2024 में वह बालाघाट से भाग गया था। 15 सितंबर को उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा, तब हुआ जब वह रायपुर में लूट की घटना कारित करने अपने साथी के साथ जा रहा था।