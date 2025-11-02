बालाघाट एसपी ने पूछा हेलमेट कहां है? पूर्व विधायक बोले- मुझे कानून मत सिखाओ; कट गया 2300 रुपये का चालान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। एक नवंबर से बालाघाट में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और चौपहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया गया है। शनिवार सुबह से रात तक एसपी आदित्य मिश्रा खुद चौक-चौराहों पर नियम तोड़ने वालों की निगरानी करते दिखे। पैदल चलकर लोगों को हेलमेट पहनने की अपील भी की, लेकिन राजघाट चौक पर हेलमेट को लेकर एसपी और परसवाड़ा के पूर्व विधायक उमाशंकर मुंजारे के बीच नोकझोंक हो गई।

बिना हेलमेट बाइक चला रहे पूर्व विधायक से एसपी ने हेलमेट न पहनने का कारण पूछा। इस पर मुंजारे भड़क गए। उन्होंने एसपी से कहा- मुझे कानून मत सिखाओ। मैं पूर्व विधायक हूं। इतना ही नहीं, मुंजारे ने खुद को जनप्रतिनिधि बताकर पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश की। एसपी ने पूर्व विधायक से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, आईडी प्रूफ दिखाने कहा, जिस पर मुंजारे बुरी तरह भड़क गए और कहा- मेरी गाड़ी, चोरी की गाड़ी है। मैंने कहां से चोरी की है, पता कर लो। इसके बाद पुलिस ने पूर्व विधायक की बाइक यातायात थाने में खड़ी कर दी और 2300 रुपये का चालान काटा।