बालाघाट में मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर बीट गार्ड ने मांगे 3.5 लाख, ईओडब्ल्यू ने पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। लालबर्रा के नवेगांव के ग्रामीणों के विस्थापन प्रक्रिया में मिली राशि दिलाने के नाम पर वन विभाग के एक बीट गार्ड को ईओडब्ल्यूडी जबलपुर ने रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा है। गुरुवार को दोपहर 11.30 बजे ये कार्रवाई हुई। टीम ने पश्चिम वन परिक्षेत्र लालबर्रा के बीट गार्ड मत्तम नगपुरे को उस समय ट्रैप किया, जब वह नवेगांव के राजेन्द्र धुर्वे के साथ एसबीआई बैंक आया था।

वह राजेन्द्र से तीन लाख रुपये निकालने के लिए आहरण पर्ची भरा रहा था, तभी ईओडब्ल्यूडी की टीम ने उसे बैंक के बाहर पकड़ लिया। डीएसपी मंजीत सिंह ने बताया कि आरोपित बीट गार्ड राजेन्द्र से मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर चार लाख रुपये की मांग कर रहा था। ये डील 3.5 लाख रुपये हुई। बीट गार्ड राजेन्द्र से पहले ही 50 हजार रुपये ले चुका है। शेष तीन लाख रुपये के लिए वह ग्रामीण के साथ गुरुवार को बैंक पहुंचा था।