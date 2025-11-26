चांदी की लेन-देन में भाई ने बहन की गर्दन काटकर कर दी हत्या, बालाघाट में दिल दहला देने वाली वारदात

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बिरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मठारी में एक भाई द्वारा अपनी सगी बहन की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुधवार को बिरसा पुलिस ने आरोपित भाई पंचू पिता धरम सिंह परते को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। शाम तक उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने मंगलवार को सूचना पर मृतका सोनवतीबाई पति चैतराम धुर्वे (42) का शव बरामद किया। हत्या की वजह चांदी के लेनदेन बताई गई है। पुलिस जानकारी के अनुसार, लगभग 10-12 साल पहले सोनवतीबाई ने अपने भाई पंचू को चांदी दी थी, जिसे उसने बेच दिया था। सोनवती लगातार भाई से चांदी या उसके बदले पैसे वापस मांग रही थी। इसी बात को लेकर पंचू ने कुल्हाड़ी से सोनवती की गर्दन पर वार कर हत्या कर दी।