बालाघाट के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, प्रसूता के पेट में ही चली गई बच्चे की जान, परिजनों ने किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। जिले का सबसे बड़ा शहीद भगतसिंह जिला अस्पताल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कभी प्रसूताओं के परिजनों से प्रसव के नाम पर रुपये की मांग कर उन्हें परेशान करने तो कभी उपचार में लापरवाही करना आम बात हो गई है। वहीं चिकित्सकों को गलत व्यवहार के चलते परिजनों के साथ विवाद भी लगातार हो रहा है।

इन सब के बीच एक बार फिर से ट्रामा सेंटर के प्रसूता वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई है, यहां महिला रोग विशेषज्ञ व स्टाफ की लापरवाही से एक बच्चे की प्रसूता के पेट में ही जान चली गई है। इतना ही नहीं बच्चे का हाथ तक बाहर आ गया था। बच्चे की जान चले जाने और लापरवाही के बाद परिजनों ने नाराजगी जताकर जमकर प्रसूता वार्ड में प्रदर्शन किया और चिकित्सक व स्टाफ पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर वे मौके पर ही डटे रहे।

पहले कहते रहे सब नार्मल है, दूसरे दिन कहा मर गया बच्चा पीडि़त बैजेन्द्र डोंगरे वार्ड क्रमांक 14 ग्राम रट्टापायली निवासी ने बताया कि उसने अपनी पत्नी किरण डोंगरे को प्रसव पीड़ा होने पर एबुलेंस की मदद से सुबह करीब 11 बजे जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर के प्रसूता वार्ड में भर्ती कराया गया था। यहां पर ड्यूटी चिकित्सक ने प्रसूता का चेकअप कर नार्मल डिलेवरी होने की बात कहीं जिसके बाद दूसरे दिन 12 नवंबर की सुबह करीब पांच बजे ड्यूटी स्टाफ ने बताया कि बच्चा पेट में ही मर चुका है। जिसके जब वे लोग मौके पर पहुंचे देखे तो बच्चे का हाथ निकल चुका था।