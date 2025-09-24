मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बालाघाट में CM यादव के कार्यक्रम का कांग्रेसियों ने किया विरोध, काले झंडे ले जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका

    MP News: प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बुधवार को कटंगी आगमन हो रहा है। कांग्रेसी किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य नहीं मिलने और लाड़ली बहनों को अभी तक 3000 की राशि नहीं दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करने काली झंडे लेकर कार्यक्रम में जा रहे थे।

    By Guneshwar Sahare
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 02:17:36 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 02:22:25 PM (IST)
    बालाघाट में CM यादव के कार्यक्रम का कांग्रेसियों ने किया विरोध, काले झंडे ले जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम का कांग्रेसियों ने किया विरोध

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का कांग्रेसियों ने किया विरोध।
    2. काले झंडे लेकर जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका।
    3. कृषि उपज मंडी कटंगी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/कटंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बुधवार को कटंगी आगमन हो रहा है। कांग्रेसी किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य नहीं मिलने और लाड़ली बहनों को अभी तक 3000 की राशि नहीं दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करने काली झंडे लेकर कार्यक्रम में जा रहे थे।

    पुलिस ने कांग्रेसियों को वारासिवनी-कटंगी मुख्य मार्ग पर रास्ते में ही जाम नाले के समीप रोक लिया। जिसके बाद कांग्रेसियों उसी स्थान पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा की प्रदेश के अलावा केंद्र में भी सरकार है। इसके बाद भी किसानों व लाडली बहनों के साथ वादा खिलाफी की जा रही है।

    बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कृषि उपज मंडी कटंगी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से 377 करोड़ 12 लाख रुपये की बोनस राशि का अंतरण करेंगे। इसके साथ ही 3734 युवाओं को नियुक्ति पत्र एवं माओवाद प्रभावित क्षेत्र के 812 युवाओं को पुलिस के विशेष सहयोगी दस्ते में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.