बालाघाट में CM यादव के कार्यक्रम का कांग्रेसियों ने किया विरोध, काले झंडे ले जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/कटंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बुधवार को कटंगी आगमन हो रहा है। कांग्रेसी किसानों को 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य नहीं मिलने और लाड़ली बहनों को अभी तक 3000 की राशि नहीं दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करने काली झंडे लेकर कार्यक्रम में जा रहे थे।

पुलिस ने कांग्रेसियों को वारासिवनी-कटंगी मुख्य मार्ग पर रास्ते में ही जाम नाले के समीप रोक लिया। जिसके बाद कांग्रेसियों उसी स्थान पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा की प्रदेश के अलावा केंद्र में भी सरकार है। इसके बाद भी किसानों व लाडली बहनों के साथ वादा खिलाफी की जा रही है।