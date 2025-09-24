नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/कटंगी। कांग्रेसी बोलते हैंं, भाजपा सरकार फर्जी में लाड़ली बहनों को पैसे बांटती है। लाड़ली बहने पैसे मिलते ही दारू पी जाती है। बहने यह बात याद रखना, ऐसे कांग्रेसी यदि आपके गली मोहल्ले में आए तो हिसाब चुकता करना हैं। ये बात बुधवार को बालाघाट के कटंगी में कृषि उपज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 20 साल से सरकार से बाहर है। जानवर की पूंछ पोंगली में डालने पर भी सीधी नहीं होती टेड़ी ही रहती है, कांग्रेसी की हालत भी वैसे ही है। पता नहीं क्या खाकर पार्टी चलाते हैं।

उन्होंने कहा कि बालाघाट के नाम से पहले अधिकारी डरते थे, आने की तो बात छोड़ो। सरकार ने कमर कस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 लाल सलाम को अंतिम सलाम करने का संकल्प हैं। सीएम ने कहा कि पहले काम के अभाव में हमारा बच्चा मारा-मारा घूमता था।

आज सबको रोजगार मिल रहा है। बालाघाट, डिंडोरी व मंडला तीन जिलों में 815 युवाओं को नई नियुक्ति दे रहे हैं। यही के बच्चे प्रशिक्षण लेकर गांव व अपनी सुरक्षा करेंगे। जो मार्ग में आड़े आएंगे, उसे ठिकाने लगाने काम करेंगे। जय जोहार... आज बालाघाट जिले के कटंगी से प्रदेश के 6 लाख 69 हजार से अधिक धान उत्पादक किसानों के खातों में मुख्यमंत्री कृषि उन्नत योजना के अंतर्गत ₹337.12 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। साथ ही ₹244.52 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का… pic.twitter.com/HlFviONkCc — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 24, 2025 पांच साल के अंदर धीरे-धीरे किसानों को 2700 गेहूं, 3100 के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदेंगे। हम भगवान राम वाले लोग हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। सीएम यादव ने कहा कि गोवंश की हत्या स्वीकार नहीं करेंगे। गोवंश के हत्यारों को पकड़ो तो कांग्रेसी हाय रे हाय रे चिलाने पड़ जाते हैं।