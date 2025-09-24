मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'पता नहीं क्‍या खाकर पार्टी चलाते हैं, 20 साल से सत्‍ता से बाहर है कांग्रेस', बालाघाट में सीएम मोहन यादव ने कहा

    कांग्रेस 20 साल से सरकार से बाहर है। जानवर की पूछ पोंगली में डालने पर भी सीधी नहीं होती टेड़ी ही रहती है, कांग्रेसी की हालत भी वैसे ही है। पता नहीं क्या खाकर पार्टी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि बालाघाट के नाम से पहले अधिकारी डरते थे, आने की तो बात छोड़ो। सरकार ने कमर कस ली है।

    By Guneshwar Sahare
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 05:20:17 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 06:06:06 PM (IST)
    'पता नहीं क्‍या खाकर पार्टी चलाते हैं, 20 साल से सत्‍ता से बाहर है कांग्रेस', बालाघाट में सीएम मोहन यादव ने कहा
    कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम मोहन यादव।

    HighLights

    1. मार्च 2026 तक लाल सलाम को कर देंगे अंतिम सलाम।
    2. ये हाल है कि कांग्रेस 20 साल से सरकार से बाहर है।
    3. पता नहीं क्या खाकर पार्टी चलाते हैं। कैसे काम करते हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/कटंगी। कांग्रेसी बोलते हैंं, भाजपा सरकार फर्जी में लाड़ली बहनों को पैसे बांटती है। लाड़ली बहने पैसे मिलते ही दारू पी जाती है। बहने यह बात याद रखना, ऐसे कांग्रेसी यदि आपके गली मोहल्ले में आए तो हिसाब चुकता करना हैं। ये बात बुधवार को बालाघाट के कटंगी में कृषि उपज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 20 साल से सरकार से बाहर है। जानवर की पूंछ पोंगली में डालने पर भी सीधी नहीं होती टेड़ी ही रहती है, कांग्रेसी की हालत भी वैसे ही है। पता नहीं क्या खाकर पार्टी चलाते हैं।

    उन्होंने कहा कि बालाघाट के नाम से पहले अधिकारी डरते थे, आने की तो बात छोड़ो। सरकार ने कमर कस ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 लाल सलाम को अंतिम सलाम करने का संकल्प हैं। सीएम ने कहा कि पहले काम के अभाव में हमारा बच्चा मारा-मारा घूमता था।

    आज सबको रोजगार मिल रहा है। बालाघाट, डिंडोरी व मंडला तीन जिलों में 815 युवाओं को नई नियुक्ति दे रहे हैं। यही के बच्चे प्रशिक्षण लेकर गांव व अपनी सुरक्षा करेंगे। जो मार्ग में आड़े आएंगे, उसे ठिकाने लगाने काम करेंगे।

    पांच साल के अंदर धीरे-धीरे किसानों को 2700 गेहूं, 3100 के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदेंगे। हम भगवान राम वाले लोग हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। सीएम यादव ने कहा कि गोवंश की हत्या स्वीकार नहीं करेंगे। गोवंश के हत्यारों को पकड़ो तो कांग्रेसी हाय रे हाय रे चिलाने पड़ जाते हैं।

    कांग्रेसी हत्यारों के रिश्तेदार है। कांग्रेसी बाेलते थे कि भगवान राम को किसने देखा, अस्तित्व नहीं है वह तो काल्पनिक है। अब कह रहे राम हमारे भी है। तुमने तो राम नाम सत्य कर दिया था।

    सीएम यादव ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किसानों खातों में सिंगल क्लिक से 377 करोड़ 12 लाख रुपये की बोनस राशि और 244.52 करोड़ का भूमिपूजन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, संपतिया उइके मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मप्र मौजूद थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.