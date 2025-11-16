मेरी खबरें
    बालाघाट में RSS को लेकर विवादित पोस्ट करने वाले यूजर पर FIR, दिल्ली कार ब्लास्ट के अगले दिन किया था पोस्ट

    MP News: पूरे देश को दहला देने वाले दिल्ली कार ब्लास्ट के अगले ही दिन रविंद्र कपूर नामक यूजर ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के गणवेश को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। वारासिवनी के आवेदक राजेंद्र कोहाड़ की शिकायत पर रविंद्र कपूर के खिलाफ वारासिवनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

    By Yogesh Kumar Gautam
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 09:22:35 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 09:33:26 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। पूरे देश को दहला देने वाले दिल्ली कार ब्लास्ट के अगले ही दिन रविंद्र कपूर नामक यूजर ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के गणवेश को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। वारासिवनी के आवेदक राजेंद्र कोहाड़ की शिकायत पर रविंद्र कपूर के खिलाफ वारासिवनी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

    इस मामले में यह देश के किसी थाने में पहली एफआईआर है। पुलिस 14 नवंबर को रविंद्र कपूर के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 196 (1)(ए), 299, 336(4), 356(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पुलिस जानकारी के अनुसार, आवेदक राजेंद्र कोहाड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिला सामाजिक समरसता प्रमुख के पद पर हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि रविंद्र कपूर नामक ‘एक्स’ यूजर ने अपनी पोस्ट में आरएसएस के पूर्व गणवेश (हाफ पेंट) को ध्वज के रूप में प्रदर्शित करते हुए नीचे ‘दंगे मातरम’ लिखा है।


    पोस्ट के कैप्शन में रविंद्र ने अंग्रेजी में ‘आरएसएस एक्टिव एट रेडफोर्ट दिल्ली’ लिखा है। यह पोस्ट 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार बम ब्लास्ट की घटना के अगले दिन 11 नवंबर की सुबह 7.48 पर की गई थी। रविंद्र ने अपनी पोस्ट से आरएसएस को दंगे करने की साजिश से जोड़ा है।

    इस कृत्य के जरिए रविंद्र ने देश में धार्मिक व समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसके अलावा इस पोस्ट से आरएसएस की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने का प्रयास किया गया है। विवाद बढ़ने के बाद रविंद्र कपूर ने उक्त पोस्ट डिलीट कर दिया है। रविंद्र, कांग्रेस समर्थक बताया गया है।

    इनका कहना है-

    इंटरनेट मीडिया के उपयोग के वक्त यूजर सतर्क रहें। द्वेषपूर्ण या भ्रामक जानकारी प्रसारित करते हैं अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास होता है तो निश्चित ही विधि अनुसार कार्रवाई होगी। रविंद्र कपूर नामक एक्स यूजर के खिलाफ वारासिवनी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसकी जांच जारी है।

    आदित्य मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट

