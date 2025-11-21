बिना प्रोटोकाल के बाघिन का शव जलाने के मामले में फरार वनरक्षक हिमांशु घोरमारे जबलपुर से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। वर्षा की बाढ़ में बहकर आई बाघिन उम्र छह वर्ष के शव को बिना प्रोटोकाल के जलाने के मामले में साढ़े तीन माह से फरार चल रहा वनरक्षक हिमांशु घोरमारे को स्टेट टाइगर स्टाइक फोर्स जबलपुर की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार 20 नवंबर को जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है।

टीम के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि बालाघाट के अवधपुरी कालोनी निवासी पांच हजार के इनामी आरोपित हिमांशु घोरमारे जबलपुर आधार घंटाघर सिविल लाइन के पास घूम रहा है। उसे घेराबंदी धर दबोचा गया। शुक्रवार को वारासिवनी न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया गया है।

इस प्रकरण में शामिल छह सुरक्षा श्रमिक एक डिप्टी रेंजर कुल सात आरोपितों को टीम पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस प्रकरण में अब आरोपितों की संख्या कुल आठ हो गई है।

बता दें कि दक्षिण वन मंडल बालाघाट अंतर्गत सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व लालबर्रा के बहियाटिकुर बीट कक्ष क्रमांक 443 में 27 जुलाई को ग्राम बोरी के पोटूटोला नहर के पास बहने वाले कालागोटा नाले में बाघिन का शव बहकर आया था। डिप्टी रेंजर टीकाराम हनोते व वनरक्षक हिमांशु घोरमारे के कहने पर सुरक्षा श्रमिकों ने तीन दिन तक शव को इधर उधर स्थान बदल बदलकर रखा और 30 जुलाई को लकड़ी का इंतजाम होने पर जला दिया गया था।

घटना का फोटो वायरल

मृत बाघिन की तस्‍वीर सोशल मीडिया पर दो अगस्त को एक वन्यजीव प्रेमी ने वायरल की थी। आनन-फानन में वन विभाग ने टीम गठित शव को जंगल में खोजना शुरू किया। दो दिन तक जहां शव बहकर आया था, उस स्थान तक टीम पहुंची थी, लेकिन शव वहां नहीं मिला था। तीसरे दिन नाले किनारे जिस जगह पर शव को जलाया गया था, वहां पर पेड़ों के झूलसे पत्तों से बाघिन के शव को जलाने की पुष्टि की गई। इसके बाद छह सुरक्षा श्रमिकों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। जिन्होंने पूछताछ में डिप्टी व वनरक्षक के कहने पर शव जलाने की बात बताई थीं।