    बालाघाट में नेशनल हाईवे 543 पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर... एक की मौत, तीन घायल

    सिवनी-बालाघाट-गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग 543 पर सोमवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। मृतक आशीष पांचे हैदराबाद रोजगार के लिए जा रहा था। हादसे का कारण गलत दिशा में तेज रफ्तार बाइक चलाना बताया गया।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 10:49:36 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 10:49:36 AM (IST)
    बालाघाट में नेशनल हाईवे 543 पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर... एक की मौत, तीन घायल
    बालाघाट में एक्सीडेंट से एक की मौत। (फोटो- नईदुनिया)

    HighLights

    1. नेशनल हाईवे 543 पर सोमवार देर शाम बड़ा हादसा।
    2. दो बाइकों की भिड़ंत, एक युवक की मौके पर मौत।
    3. मृतक आशीष हैदराबाद रोजगार के लिए जा रहा था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। सिवनी-बालाघाट-गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन 543 पर सोमवार देर शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। हादसे का कारण गलत दिशा में तेज रफ्तार से बाइक चलाना बताया जा रहा है। इस महीने हाईवे पर यह दूसरा बड़ा हादसा है।

    हैदराबाद जाने निकले थे भाई

    जानकारी के अनुसार हट्टा थाना क्षेत्र निवासी आशीष पिता दिलीप पांचे (25), छोटे भाई आसाराम और गांव के विशाल पिता आमिर पांचे के साथ खैरगांव से गोंदिया जा रहे थे। आशीष और आसाराम रोजगार के लिए हैदराबाद जाने के लिए निकले थे। गोंदिया से ट्रेन पकड़ने वाले थे।

    सामने से आई तेज रफ्तार बाइक

    आशीष की बाइक ग्राम दिगोधा (किरनापुर थाना क्षेत्र) के पास पहुंची। इसी दौरान सामने से गलत दिशा में आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। बाइक सवार सावन पटले निवासी मर्री तेज रफ्तार में था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आशीष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    तीन घायलों का इलाज जारी

    हादसे में आसाराम, विशाल और सावन पटले गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने आशीष का शव पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में सुरक्षित रखवाया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा।

