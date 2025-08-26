बालाघाट में नेशनल हाईवे 543 पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर... एक की मौत, तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। सिवनी-बालाघाट-गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन 543 पर सोमवार देर शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। हादसे का कारण गलत दिशा में तेज रफ्तार से बाइक चलाना बताया जा रहा है। इस महीने हाईवे पर यह दूसरा बड़ा हादसा है।
जानकारी के अनुसार हट्टा थाना क्षेत्र निवासी आशीष पिता दिलीप पांचे (25), छोटे भाई आसाराम और गांव के विशाल पिता आमिर पांचे के साथ खैरगांव से गोंदिया जा रहे थे। आशीष और आसाराम रोजगार के लिए हैदराबाद जाने के लिए निकले थे। गोंदिया से ट्रेन पकड़ने वाले थे।
आशीष की बाइक ग्राम दिगोधा (किरनापुर थाना क्षेत्र) के पास पहुंची। इसी दौरान सामने से गलत दिशा में आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई। बाइक सवार सावन पटले निवासी मर्री तेज रफ्तार में था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आशीष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे में आसाराम, विशाल और सावन पटले गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने आशीष का शव पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में सुरक्षित रखवाया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा।