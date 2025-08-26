बालाघाट में नेशनल हाईवे 543 पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर... एक की मौत, तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। सिवनी-बालाघाट-गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग फोरलेन 543 पर सोमवार देर शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। हादसे का कारण गलत दिशा में तेज रफ्तार से बाइक चलाना बताया जा रहा है। इस महीने हाईवे पर यह दूसरा बड़ा हादसा है।

हैदराबाद जाने निकले थे भाई जानकारी के अनुसार हट्टा थाना क्षेत्र निवासी आशीष पिता दिलीप पांचे (25), छोटे भाई आसाराम और गांव के विशाल पिता आमिर पांचे के साथ खैरगांव से गोंदिया जा रहे थे। आशीष और आसाराम रोजगार के लिए हैदराबाद जाने के लिए निकले थे। गोंदिया से ट्रेन पकड़ने वाले थे।