मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मंत्री विजय शाह की बजाय कैलाश विजयवर्गीय का फोटो जला दिया, पुतला दहन में बालाघाट महिला कांग्रेस की फजीहत

    पुतला दहन के दौरान सबसे बड़ी चूक तब सामने आई, जब मंत्री विजय शाह के पुतले के साथ गलती से संसदीय कार्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ...और पढ़ें

    By Navodit SaktawatEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 07:17:59 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 07:27:50 PM (IST)
    मंत्री विजय शाह की बजाय कैलाश विजयवर्गीय का फोटो जला दिया, पुतला दहन में बालाघाट महिला कांग्रेस की फजीहत
    बालाघाट में महिला कांग्रेस की फजीहत।

    HighLights

    1. भाजपा के मंत्री विजय शाह के बयान से हुई नाराज महिला कांग्रेस
    2. मौके पर मौजूद लोगों में इस गलती को लेकर चर्चाएं होती रहीं
    3. प्रदेश महासचिव ने लक्ष्मी वाघाड़े ने दी सफाई कहा हुई गलती

    नईदुनिया प्रतिनिधि,बालाघाट। मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के विरोध में महिला कांग्रेस ने बुधवार को हनुमान चौक में पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन रतलाम में दिए गए मंत्री शाह के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर किया गया।

    लेकिन विरोध का यह कार्यक्रम खुद कांग्रेस के लिए सवालों के घेरे में आ गया। पुतला दहन के दौरान सबसे बड़ी चूक तब सामने आई, जब मंत्री विजय शाह के पुतले के साथ गलती से संसदीय कार्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्‍वीर जला दी गई।


    मौके पर मौजूद लोगों में इस गलती को लेकर चर्चाएं होती रहीं। इसके अलावा कार्यक्रम में न तो कांग्रेस का कोई बैनर था, न झंडा और न ही पोस्टर, जिससे यह प्रदर्शन बेहद औपचारिक और कमजोर नजर आया।

    जिले की छह विधानसभा सीटों में से चार पर कांग्रेस विधायक होने के बावजूद यह प्रदर्शन फीका रहा है। हालांकि गलती के बाद प्रदेश सचिव व जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस लक्ष्मी वाघाड़े ने कहा कि गलती से उनकी तस्‍वीर जल गई है, ये पुतला विजय शाह का था न कि कैलाश विजयवर्गीय का।

    हर समय महिलाओं पर करते है, गलत टिप्पणी मंत्री

    • पुतला दहन कर प्रदर्शन करने के दौरान प्रदेश सचिव व जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के मंत्री हर समय महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी कर उनका अपमान कर रहे है, लेकिन सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने का काम कर रही है।

  • उन्होंने बताया हाल में मंत्री विजय शाह ने लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी बहनों को लेकर टिप्पणी की है।

  • और कहा है कि जो लाभार्थी महिलाएं मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करती है उनकी मासिक सहायता नहीं बढ़ाई जाएगी और उनकी पात्रता की जांच भी जाएगी।

  • इस प्रकार की टिप्पणी से न केवल महिलाओं का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है।

  • जिसके चलते ही समस्त महिलाएं इस टिप्पणी पर विरोध जताते हुए उनसे तत्काल इस्तीफा दिए जाने की मांग करती है। इस दौरान राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया है।

  • पुतला दहन कर प्रदर्शन करने के दौरान शीला नगपुरे,प्रियंका पटले,संदेश सैयाम,जुबेदा अंसारी,दुर्गा वड़कड़े,किरण बघेले,सुशीला सरोते सहित अन्य कांग्रेसी महिलाएं मौजूद रही।

    • --

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.