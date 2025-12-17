मंत्री विजय शाह की बजाय कैलाश विजयवर्गीय का फोटो जला दिया, पुतला दहन में बालाघाट महिला कांग्रेस की फजीहत

नईदुनिया प्रतिनिधि,बालाघाट। मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के विरोध में महिला कांग्रेस ने बुधवार को हनुमान चौक में पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन रतलाम में दिए गए मंत्री शाह के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर किया गया।

लेकिन विरोध का यह कार्यक्रम खुद कांग्रेस के लिए सवालों के घेरे में आ गया। पुतला दहन के दौरान सबसे बड़ी चूक तब सामने आई, जब मंत्री विजय शाह के पुतले के साथ गलती से संसदीय कार्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्‍वीर जला दी गई।

मौके पर मौजूद लोगों में इस गलती को लेकर चर्चाएं होती रहीं। इसके अलावा कार्यक्रम में न तो कांग्रेस का कोई बैनर था, न झंडा और न ही पोस्टर, जिससे यह प्रदर्शन बेहद औपचारिक और कमजोर नजर आया।

जिले की छह विधानसभा सीटों में से चार पर कांग्रेस विधायक होने के बावजूद यह प्रदर्शन फीका रहा है। हालांकि गलती के बाद प्रदेश सचिव व जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस लक्ष्मी वाघाड़े ने कहा कि गलती से उनकी तस्‍वीर जल गई है, ये पुतला विजय शाह का था न कि कैलाश विजयवर्गीय का।

हर समय महिलाओं पर करते है, गलत टिप्पणी मंत्री