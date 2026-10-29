बालाघाट में एसपी के ट्रांसफर पर फंस गई जल मछली...गाने पर किया डांस, वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। 27 अक्टूबर को गृह विभाग द्वारा किए गए फेरबदल के बाद 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य मिश्रा का देवास स्थानांतरण हुआ है। सबसे अधिक उनके डांस को पसंद किया सोशल मीडिया पर एसपी मिश्रा से जुड़े वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। इसमें सबसे अधिक उनके डांस को पसंद किया जा रहा है। समारोह में उन्हें दी गई थी विदाई शहर में आयोजित समारोह में उन्हें विदाई दी गई। हाकफोर्स में डीएसपी रहे संतोष पटेल के जून में हुए स्थानांतरण के बाद रखे गए विदाई समारोह में एसपी मिश्रा का ‘फंस गई जल मछली...’ गाने पर किया गया डांस इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है।

डांस वीडियो पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया इस साल होली पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ‘कजरा रे...’ गाने पर भी किए गए उनके डांस को यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। मीडिया पर वायरल डांस वीडियो पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कमेंट में लिखा- देवास वालों के भाग्य खुल गए एक यूजर ने लिखा- एसपी मिश्रा एक शानदार पुलिस अधिकारी हैं। एक कमेंट में लिखा- देवास वालों के भाग्य खुल गए। यूजर्स को शीर्ष पुलिस अधिकारी का अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ खुलकर मौज-मस्ती, डांस करना खूब रास आ रहा है।