तेंदुए को करंट लगाकर उतारा मौत के घाट, टंगिया से काटे थे चारों पंजे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड लामता परियोजना मंडल बालाघाट के परियोजना परिक्षेत्र उकवा के बीट हिर्री में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यहां 22 अक्टूबर को नर तेंदुए और सियार का शव मिला था।

वन विभाग ने छह आरोपितों को 24 अक्टूबर को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की। मामले में वन विकास निगम लामता परियोजना के संभागीय प्रबंधक सुंदरम निवेदन एम ने परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी अजय कामड़े, डिप्टी रेंजर चुरन मड़ावी और बीटगार्ड अमर सिंह पंद्रे को नोटिस जारी किया है। उनसे तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।

तेंदुए का शिकार करंट लगाकर किया गया था। करंट से उसका पूरा शरीर जल गया था और दांत बाहर आ गए थे। आरोपितों ने टंगिया से उसके चारों पैर काटकर नाखून और खाल निकाल लिए थे।

23 अक्टूबर को हरे-भरे सागौन प्लांटेशन के बीच जलाया गया

तेंदुए के शव को 23 अक्टूबर को हरे-भरे सागौन प्लांटेशन के बीच जलाया गया। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि शव को खुले और सुरक्षित स्थान पर जलाया जा सकता था। वन विभाग हर साल अक्टूबर में वन्यजीव सप्ताह मनाकर वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण का संदेश देता है। इस घटना ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में संरक्षण के दावों पर सवाल खड़े किए हैं।

कैमरा लगाकर शव को वहीं छोड़ दिया गया

बता दें कि वर्ष 2024 में परियोजना परिक्षेत्र लामता में बाघ शावक की मौत हुई थी। उसके अवशेष पाए गए थे और वन विभाग ने उन्हें देखा था। अगले दिन कैमरा लगाकर शव को वहीं छोड़ दिया गया। इसके बाद शरीर के कुछ ही अवशेष बचे थे। उस समय जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। क्षेत्र में अन्य वन्य प्राणियों की मौत के मामलों में भी कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई है।