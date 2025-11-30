मेरी खबरें
    जेठ और बहू के बीच था अफेयर, डेम में मिली दोनों की लाशें

    मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जेठ और बहू की लाश एक डेम में मिली है। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध था। देर रात उन्हें येरवाटोला के डेम के पास देखा गया था। सुबह दोनों की लाशें मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को बाहर निकालाकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।

    By Guneshwar Sahare
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 02:03:36 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 02:09:09 PM (IST)
    जेठ और बहू के बीच था अफेयर, डेम में मिली दोनों की लाशें
    ग्रामीणों ने कहा कि दोनों शनिवार से लापता थे, दोनों एक ही परिवार के हैं और आपस में जेठ और बहू का रिश्ता हैं। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. येरवाटोला के नाले पर बने डेम किनारे में बाइक, चप्पल दिखाई दिए।
    2. लोगों ने डेम में देखा गया तो महिला और पुरुष के शव दिखाई दिए।
    3. पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर कीटनाशक की बोतल भी मिली है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट, रामपायली। रामपायली थाना के अंतर्गत ग्राम सालेबर्डी में सनसनी फैली गई, जब जेठ-बहू के शव नाले पर बने डेम में पाए गए। इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को मिलते गई वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। रामपायली पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

    बताया गया कि शनिवार की शाम से ही ये दोनों घर से लापता थे और रविवार को सुबह येरवाटोला के डेम से उनका शव पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा हैं कि उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। यह हत्या है या फिर आत्महत्या यह पुलिस जांच उपरांत ही कहा जा सकता है। महिला का नाम सीमा पति अजय राहंगडाले 40 वर्ष और प्रकाश पिता रोशनलाल राहंगडाले 45 वर्ष ग्राम सालेबर्डी निवासी है।


    देर रात दोनों को येरवाटोला में देखा गया था

    जानकारी के अनुसार, प्रकाश राहंगडाले नल जल मिशन के कार्य में ठेकेदार के पास सुपरवाइजर का काम करता रहता था। शनिवार को प्रकाश और सीमा दोनों घर से लापता थे। बताया जा रहा है कि देर रात को येरवाटोला में देखा गया था। ग्रामीणों ने रविवार सुबह येरवाटोला के नाले पर बने डेम किनारे में बाइक, चप्पल दिखाई दिए। डेम में देखा गया तो महिला और पुरुष के शव दिखाई दिए। जिसके बाद ग्रामीणों का हुजूम लग गया।

    पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेम में डूबे शव को बरामद किया। जहां पहचान प्रकाश राहंगडाले और सीमा राहंगडाले के रूप में हुई। जहां शव मिला वहां अधिक पानी नहीं था। ग्रामीणों ने कहा कि दोनों शनिवार से लापता थे। दोनों एक ही परिवार के हैं और आपस में जेठ और बहू का रिश्ता हैं। येरवाटोला रोड़ में डेम में दोनों का शव पाया गया हैं। बताया गया कि कीटनाशक की एक बोतल भी मिली है।

    दोनों के शरीर पर चोट के निशान नहीं

    जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे है, जांच जारी है। महिला और पुरुष में जेठ-बहू का रिश्ता बताया जा रहा हैं। मौके से कीटनाशक दवा की बोतल मिली है। दोनों के शरीर में कोई चोट के निशान नहीं हैं। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग के चलते कदम उठाए है। जांच में ही पता चलेगा कि कीटनाशक दवा से या पानी में डूबने से मौत हुई हैं।- दिलीप मौर्य, थाना प्रभारी रामपायली।

