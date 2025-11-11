एकतरफा प्यार में युवती को चाकू मारता रहा सिरफिरा, रोकने की बजाए लोग बनाने लगे वीडियो; MP के बालाघाट की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बालाघाट के बैहर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे देखकर लोग सहम गए। ग्राम आमगांव के चौक पर एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। घटना मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे की है। युवती की पहचान शीतल भंडारकर निवासी आमगांव (22) के रूप में हुई है। वह बैहर में एक इलेक्ट्रानिक दुकान में काम करती थी। रोज की तरह वह मंगलवार सुबह घर से बैहर जाने के लिए चौराहे के पास बस का इंतजार कर रही थी।

तभी शराब के नशे में धुत युवक वहां पहुंचा और युवती से कुछ देर बातचीत करने के बाद पास रखे चाकू से अचानक युवती के शरीर पर वार करना शुरू कर दिए। गला रेतकर हत्या करने के बाद आरोपित युवती के सिर को अपनी गोद में रखकर बेसुध हो गया। इस घटना में मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य भी देखने मिला। जिस वक्त आरोपित युवती की हत्या कर रहा था, तब कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे थे। उसे रोकने या युवती को उसके चंगुल से छुड़ाने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई।