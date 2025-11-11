एकतरफा प्यार में युवती को चाकू मारता रहा सिरफिरा, रोकने की बजाए लोग बनाने लगे वीडियो; MP के बालाघाट की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बालाघाट के बैहर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे देखकर लोग सहम गए। ग्राम आमगांव के चौक पर एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। घटना मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे की है। युवती की पहचान शीतल भंडारकर निवासी आमगांव (22) के रूप में हुई है। वह बैहर में एक इलेक्ट्रानिक दुकान में काम करती थी। रोज की तरह वह मंगलवार सुबह घर से बैहर जाने के लिए चौराहे के पास बस का इंतजार कर रही थी।
तभी शराब के नशे में धुत युवक वहां पहुंचा और युवती से कुछ देर बातचीत करने के बाद पास रखे चाकू से अचानक युवती के शरीर पर वार करना शुरू कर दिए। गला रेतकर हत्या करने के बाद आरोपित युवती के सिर को अपनी गोद में रखकर बेसुध हो गया। इस घटना में मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य भी देखने मिला। जिस वक्त आरोपित युवती की हत्या कर रहा था, तब कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे थे। उसे रोकने या युवती को उसके चंगुल से छुड़ाने की किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई।
स्थानीय लोगों की सूचना पर बैहर पुलिस मौके पर पहुंची और बेसुध पड़े आरोपित को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि आरोपित ने युवती की हत्या के बाद खुद को भी घायल किया है, जिसे बैहर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
शव को पोस्टमार्टम के लिए बैहर अस्पताल भेजा गया है। इस मामले के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्शकांत शुक्ला ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है। कथित प्रेमी ने युवती की निर्मम हत्या की है। आरोपित पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है।