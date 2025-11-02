Maoist Surrender in MP: मध्य प्रदेश के बालाघाट में 12 साल बाद किसी माओवादी ने किया सरेंडर

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी माओवादियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। बालाघाट जिले में 12 साल बाद किसी माओवादी का सरेंडर हुआ है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर की महिला माओवादी सुनीता ने बालाघाट पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। वह फरवरी 2025 से बालाघाट में सक्रिय थी और अपने दलम के लीडर रामधेर की गार्ड के रूप में काम कर रही थी।

सुनीता एमएमसी मेंबर के रूप में दलम में सक्रिय थी। आईजी बालाघाट रेंज संजय कुमार ने महिला माओवादी की सरेंडर की पुष्टि की है। उनके मुताबिक अभी महिला माओवादी के आत्मसमर्पण की प्रक्रिया जारी है।

इसके पहले साल 2013 में आखिरी बार मलाजखंड टाडा दलम के माओवादी बीरसिंह उर्फ मुक्का ने बालाघाट पुलिस के सामने सरेंडर किया था। मिशन 2026 को लेकर बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। माओवादियों को सरेंडर कराने के लिए पुलिस छत्तीसगढ़ के सरेंडर्ड टॉप लीडर्स की फोटो लगाकर प्रोत्साहित करने में जुटी है।