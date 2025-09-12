बालाघाट की बाघ नदी के तेज बहाव में मां-बेटा बहे, 15 घंटे बाद भी लापता; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बहेला थाना क्षेत्र के ग्राम अमेडा और चिंगलुटोला के बीच बहने वाली छोटी बाघ नदी गुरुवार शाम को हादसे का कारण बन गई। तेज बहाव में गांव की एक महिला और उसका पुत्र बह गए।

घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब कमला बाई मरकाम (50) और उनका 17 वर्षीय पुत्र गज्जू मरकाम नदी का रपटा पार कर रहे थे। तभी अचानक पानी का तेज बहाव उन्हें बहा ले गया।

ग्रामीणों ने काफी देर तक तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही बहेला थाना पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और लांजी एसडीएम मौके पर पहुंचे। देर रात तक खोजबीन जारी रही, मगर तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिली।