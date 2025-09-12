मेरी खबरें
    बालाघाट की बाघ नदी के तेज बहाव में मां-बेटा बहे, 15 घंटे बाद भी लापता; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

    MP News: बहेला थाना क्षेत्र के ग्राम अमेडा और चिंगलुटोला के बीच बहने वाली छोटी बाघ नदी गुरुवार शाम को हादसे का कारण बन गई। तेज बहाव में गांव की एक महिला और उसका पुत्र बह गए।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 04:16:16 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 04:27:53 PM (IST)
    1. छोटी बाघ नदी हादसे का कारण बन गई।
    2. तेज बहाव में महिला और उसका पुत्र बह गए।
    3. मां-बेटे का पता लगाने के लिए टीम तलाश कर रही।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। बहेला थाना क्षेत्र के ग्राम अमेडा और चिंगलुटोला के बीच बहने वाली छोटी बाघ नदी गुरुवार शाम को हादसे का कारण बन गई। तेज बहाव में गांव की एक महिला और उसका पुत्र बह गए।

    घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब कमला बाई मरकाम (50) और उनका 17 वर्षीय पुत्र गज्जू मरकाम नदी का रपटा पार कर रहे थे। तभी अचानक पानी का तेज बहाव उन्हें बहा ले गया।

    ग्रामीणों ने काफी देर तक तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही बहेला थाना पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और लांजी एसडीएम मौके पर पहुंचे। देर रात तक खोजबीन जारी रही, मगर तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिली।

    वहीं, प्रशासन ने तुरंत एसडीईआरएफ की टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। फिलहाल मां और बेटे का पता लगाने के लिए टीम लगातार तलाश कर रही है।

