बालाघाट में राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर दो बाइक की भिड़ंत में एक की मौत, तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। सिवनी-बालाघाट-गोंदिया राष्ट्रीय राज्यमार्ग फोरलेन 543 में सोमवार देर शाम दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हैं। नेशनल हाइवे में इस महीने यह दूसरा हादसा है। गलत दिशा में तेज रफ्तार वाहन चलाना, हादसे का कारण बन रहा है। सोमवार को हुई घटना के पीछे यही कारण सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, हट्टा थाना क्षेत्र का आशीष पिता दिलीप पांचे (25) और छोटे भाई आसाराम पांचे और गांव के ही विशाल पिता आमिर पांचे के साथ खैरगांव से बाइक में गोंदिया जा रहा था। बताया गया कि आशीष और आसाराम दोनों रोजगार के लिए हैदराबाद जाने घर से निकले थे।