मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बालाघाट में टोल नाके में 15 नकाबपोशों ने घुसकर की तोड़फोड़, दो कर्मचारियों को पीटा

    मैनेजर रात्रि 12.25 बजे वापस बाहर निकला और टोल नाका पर जाकर देखा तो ये चारों लोग अपने साथियों के साथ टोल नाके चले गए थे फिर नाका में बने छह बूथ को जाकर देखा तो पूरे दह बूथों में लगे कम्प्युटर सिस्टम सहित अन्य पूरे सिस्टम, बुथ के बाहर लगे कांच, मौके पर खड़ी बुलेरो वाहन क्रमांक एमपी 5 टीजेड 3114 के आगे का कांच तोड़ दिए है।

    By Guneshwar Sahare
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 08:03:42 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 08:05:03 PM (IST)
    बालाघाट में टोल नाके में 15 नकाबपोशों ने घुसकर की तोड़फोड़, दो कर्मचारियों को पीटा
    हाथ में डंडे लेकर जाते हुए नकाब पोश।

    HighLights

    1. एक लाख 13 हजार चार सौ रुपये लेकर हुए फरार।
    2. लूट की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
    3. गढ़ी थाना के ग्राम पांडूतला टोल नाके की है घटना।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/बैहर। गढ़ी थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम पांडूतला में मंडला मुख्य मार्ग पर स्थित टोल नाके में शुक्रवार 19 सितंबर की रात्रि 11 बजे करीब 15 नकाब पोशों ने घुसकर तोड़फोड़ कर दिया और दो कर्मचारियों से मारपीट कर नकदी एक लाख 13 हजार 400 रुपये लेकर फरार हाे गए। नाके में तोड़फोड़ करने की पूरी यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने टोल नाका मैनेजर वरूण प्रताप तोमर ग्राम पोस्ट थाना दिमनी जिला मुरैना वर्तमान पता टोल नाका पांडूतला निवासी की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ऐसा है यह मामला

    मैनेजर वरूण प्रताप ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि करीब सवा आठ बजे ट्रक क्रमांक एमपी 20 जेवी 6554 को मुकेश कुमार सैयाम चलाते आया। जिसमें चालक संतोष और रंजित बैठे थे। एमपी 65 एच 0315 का चालक जिसका नाम नहीं पता है और सुदर्शन बाइक में में टोल नाके आए। मुकेश सैयाम बोला कि वह दोनों गाड़ी ओवर लोड़ का चार्ज नहीं देंगे। इसे जाने दो फिर हमारे नाके पर कार्यरत कर्मचारियों ने बोला कि गाड़ी के ओवर लोड़ का चार्ज लगेगा। ऐसे गाड़ी नहीं जाने जाएगी।

    इस बात पर आपस में विवाद कर रहे थे, जो दोनों गाडि़याें का मिलाकर कुल ओवर लोड़ चार्ज 1510 रुपये हो रहे थे। इसमें से चालकों ने 1000 रुपये देने पर गाडि़या टोल से आगे निकाल दिए और दोनों गाडि़यों के चालकों ने टोल धरम काटे के पास ले जाकर दोनों गाड़ी खड़ा कर दिए और मुकेश सैयाम, सुदर्शन, रंजित साहू, संतोष जिनको वह नाम से जानता है।

    यह सभी लोग हमेशा टोल नाके पर आते जाते हैं, जो टोल नाके पर आकर बोले की हमारी गाड़ी से पैसा लिए हो न हम तुम्हे बताते है, तुम्हारा टोल तोड़ देंगे और गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। टोल नाका सुचारु रुप से चलता रहा था कि फिर कुछ देर बाद रात्रि करीबन 11 बजे बजे टोल नाके पर मुकेश सैयाम, रंजित, सुदर्शन, संतोष, संदीप सहित इनके अन्य साथी मुंह पर मास्क लगाकर अपना पूरा चेहरा कवर कर हाथ में डंडा लेकर आए और अचानक टोल नाका में लगे कांच पर डंडा से मार कर तोड़फोड़ करने लगे।

    जिससे टोल में कार्य करने वाले कर्माचारी वहां से डर भागने लगे। वह भी डरकर अपने आफिस कैंपस में चला गया। इस बीच में करण सिंह उइके निवासी बम्हनी जिला बालाघाट थाना बैहर व आसुतोष प्रजापति निवासी पांडूतला के कैंपस में आए और बताए कि मुझे डंडे से मारे। जिससे आस्तोष के बाएं हाथ में एवं करण सिंह को दाहिने हाथ कमर में चोटें लगी है।

    मोबाइल लेकर हुए फरार

    बताया गया कि मैनेजर रात्रि 12.25 बजे वापस बाहर निकला और टोल नाका पर जाकर देखा तो ये चारों लोग अपने साथियों के साथ टोल नाके चले गए थे फिर नाका में बने छह बूथ को जाकर देखा तो पूरे दह बूथों में लगे कम्प्युटर सिस्टम सहित अन्य पूरे सिस्टम, बुथ के बाहर लगे कांच, मौके पर खड़ी बुलेरो वाहन क्रमांक एमपी 5 टीजेड 3114 के आगे का कांच तोड़ दिए हैं।

    बूथ के अंदर रखे चार मोबाइल फोन को भी तोड़कर दो मोबाइल छोड़ दिए है और दो मोबाइल फोन सैमसंग और आईटेल कंपनी का लेकर चले गए हैं।

    बूथ के अंदर काउंटर से 113400 रुपये सीसीटीवी फुटेज में मटिले कलर का टी-शर्ट पहना हुआ व्यक्ति और उसके साथ अन्य लोगों के द्वारा कैश रुपये बूथ के अंदर बने काउंटर से मारपीट कर डकैती कर ले गए हैं।

    टोल नाके शासकीय सम्पत्ति को मुकेश सैयाम निवासी चारटोला, रंजित साहू, सुदर्शन, संतोष, संदीप, मुकेश सैयाम उनके अन्य साथियों के द्वारा तोड़फोड़ कर नुकसान किए हैं।

    पांडूतला के टोल नाके में 19 सितंबर की रात्रि 11 बजे करीब 15 नकाब पोशाें ने घुसकर तोड़फोड़ की गई। दो कर्मचारियों से मारपीट भी की गई है। नकदी एक लाख 13 हजार 400 रुपये, मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। शिकायत पर नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपितों को हिरासत लिया जाएगा।

    भूपेंद्र सिंह पंद्रो, थाना प्रभारी गढ़ी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.