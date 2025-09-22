बालाघाट में टोल नाके में 15 नकाबपोशों ने घुसकर की तोड़फोड़, दो कर्मचारियों को पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट/बैहर। गढ़ी थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम पांडूतला में मंडला मुख्य मार्ग पर स्थित टोल नाके में शुक्रवार 19 सितंबर की रात्रि 11 बजे करीब 15 नकाब पोशों ने घुसकर तोड़फोड़ कर दिया और दो कर्मचारियों से मारपीट कर नकदी एक लाख 13 हजार 400 रुपये लेकर फरार हाे गए। नाके में तोड़फोड़ करने की पूरी यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने टोल नाका मैनेजर वरूण प्रताप तोमर ग्राम पोस्ट थाना दिमनी जिला मुरैना वर्तमान पता टोल नाका पांडूतला निवासी की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ऐसा है यह मामला मैनेजर वरूण प्रताप ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि करीब सवा आठ बजे ट्रक क्रमांक एमपी 20 जेवी 6554 को मुकेश कुमार सैयाम चलाते आया। जिसमें चालक संतोष और रंजित बैठे थे। एमपी 65 एच 0315 का चालक जिसका नाम नहीं पता है और सुदर्शन बाइक में में टोल नाके आए। मुकेश सैयाम बोला कि वह दोनों गाड़ी ओवर लोड़ का चार्ज नहीं देंगे। इसे जाने दो फिर हमारे नाके पर कार्यरत कर्मचारियों ने बोला कि गाड़ी के ओवर लोड़ का चार्ज लगेगा। ऐसे गाड़ी नहीं जाने जाएगी।

इस बात पर आपस में विवाद कर रहे थे, जो दोनों गाडि़याें का मिलाकर कुल ओवर लोड़ चार्ज 1510 रुपये हो रहे थे। इसमें से चालकों ने 1000 रुपये देने पर गाडि़या टोल से आगे निकाल दिए और दोनों गाडि़यों के चालकों ने टोल धरम काटे के पास ले जाकर दोनों गाड़ी खड़ा कर दिए और मुकेश सैयाम, सुदर्शन, रंजित साहू, संतोष जिनको वह नाम से जानता है। यह सभी लोग हमेशा टोल नाके पर आते जाते हैं, जो टोल नाके पर आकर बोले की हमारी गाड़ी से पैसा लिए हो न हम तुम्हे बताते है, तुम्हारा टोल तोड़ देंगे और गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। टोल नाका सुचारु रुप से चलता रहा था कि फिर कुछ देर बाद रात्रि करीबन 11 बजे बजे टोल नाके पर मुकेश सैयाम, रंजित, सुदर्शन, संतोष, संदीप सहित इनके अन्य साथी मुंह पर मास्क लगाकर अपना पूरा चेहरा कवर कर हाथ में डंडा लेकर आए और अचानक टोल नाका में लगे कांच पर डंडा से मार कर तोड़फोड़ करने लगे।