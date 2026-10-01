बालाघाट आदिवासियों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, बोले- स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बच्चों की मौत हुई, सरकार ने नहीं ली सुध

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट: कांग्रेस नेता राहुल गांधी बालाघाट पहुंच गए हैं। वह जगला गांव में आदिवासियों से जानकारी ले रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के आदिवासी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी हैं राहुल गांधी ने कहा कि कुपोषण से मलेरिया से और स्वास्थ्य सुविधाएं न होने से आदिवासी बच्चों की मौत हो गई, लेकिन सरकार ने किसी की कोई सुध नहीं ली।

उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कोई काम नहीं हुआ। आदिवासियों को पेट नहीं भर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करेगी। मनरेगा का नाम बदल दिया लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है। आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में साबित होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है। आदिवासी महिलाओं को पूरक पोषण और लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।