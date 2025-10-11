मध्य प्रदेश में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षाबल ने शुरू की बड़े ऑपरेशन की तैयारी

योगेश कुमार गौतम, नईदुनिया, बालाघाट। माओवाद को समाप्त करने के लिए जारी ‘मिशन 2026’ की डेडलाइन को छह माह शेष हैं। जैसे-जैसे घड़ी करीब आ रही है, वैसे-वैसे माओवादी जान बचाने के नए नए उपाय खोज रहे हैं। इधर सुरक्षा बल भी उनके समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध हैं। माओवादी अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। 15-20 की संख्या में एक-साथ रहने वाले माओवादी अब छोटे-छोटे समूहों में जंगलों की खाक छान रहे हैं।

जान बचाने के लिए वे गहरे हरे रंग की वर्दी के बजाय सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। उनका, गांवों तक पहुंचना या बैठक करना पूरी तरह बंद है। पुलिस और सुरक्षाबलों ने भी माओवादियों की हर चाल को भांपते हुए अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। वर्तमान में 1200 से अधिक हाकफोर्स जवान और सीआरपीएफ की तीन बटालियन घने जंगलों में माओवादियों को चौतरफा घेरने के लिए तैनात है। सुरक्षा बल अब बड़े आपरेशन की तैयारी में है।

88 दिनों से नहीं हुई है कोई ‘बड़ी’ कार्रवाई

आखिरी बार सुरक्षा बलों ने 14 जून को बालाघाट के पचामादादर के जंगल में तीन महिला समेत चार हार्डकोर माओवादियों को ढेर किया था। उनसे भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। लगभग 88 दिनों में जिले में माओवादियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुरक्षा बल किसी भी पल बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं।

बालाघाट पुलिस की ‘काउंटर स्ट्रैटजी’

जंगल में सर्च ऑपरेशन में पहले से ज्यादा जवानों की तैनाती।

जवान, जंगल के अंदरूनी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।

पहले से ज्यादा लंबे और बड़े सर्च ऑपरेशन पर जोर दिया जा रहा है।

प्रभावित गांवों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, इसलिए माओवादी बैठक नहीं कर पा रहे।

33 दिनों में चार बार 'माओवादी दखल'

02 सितंबर : मप्र और छग सीमा के झुरनापाठ जंगल में एक्सचेंज आफ फायर हुआ।

17 सितंबर : लांजी के चौरिया में मुखबिरी के शक में अगवा कर युवक की हुई थी हत्या।

18 सितंबर : परसवाड़ा के चीनी कुकड़ा मार्ग पर माओवादी पोस्टर, बैनर टंगे मिले।

04 अक्टूबर : किरनापुर के कलकत्ता-बटामा जंगल में करीब 10 माओवादियों के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर।

काउंटर स्ट्रैटजी बनाकर दे रहे मुंहतोड़ जवाब