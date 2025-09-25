मेरी खबरें
    बालाघाट में जल्दी छुट्टी न देने पर शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य को बस में पीटा, छात्रों ने किया जमकर हंगामा

    MP News: मध्य प्रदेश के बालाघाट में शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यवसायिक शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी, क्योंकि प्रभारी प्राचार्य ने शिक्षक को नियत समय पर ही स्कूल से जाने कहा था।

    बालाघाट में जल्दी छुट्टी न देने पर शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य को बस में पीटा, छात्रों ने किया जमकर हंगामा
    जल्दी छुट्टी न देने पर शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य को बस में पीटा

    HighLights

    1. शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई
    2. शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य की बस में पिटाई कर दी
    3. तहसीलदार की समझाइश के बाद विद्यार्थियों ने खत्म किया प्रदर्शन

    नईदुनिया न्यूज, लालबर्रा/बालाघाट। लालबर्रा के नेवरगांव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यवसायिक शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य की सिर्फ इसलिए बेरहमी से पिटाई कर दी, क्योंकि प्रभारी प्राचार्य ने शिक्षक को नियत समय पर ही स्कूल से जाने कहा था। जल्दी छुट्टी न देने पर व्यवसायिक शिक्षक वीरेंद्र ब्रम्हे इतना आक्रोशित हो उठा कि उसने मौका पाते ही प्रभारी प्राचार्य नवीन लोढ़ा की बस में पिटाई कर दी।

    प्राचार्य को आईं गंभीर चोटें

    हाथ-मुक्कों से पिटाई से नवीन को गंभीर चोटें आई हैं। वह जिला अस्पताल में भर्ती हैं। शिक्षक ने प्रभारी प्राचार्य को जान से मारने की धमकी देकर गाली-गलौच की। घटना बुधवार शाम की है। जानकारी लगते ही गुरुवार सुबह स्कूली विद्यार्थी आक्रोशित हो गए। उन्होंने दोपहर डेढ़ बजे तक स्कूल में प्रदर्शन किया। कक्षाएं नहीं लगने दीं और जमकर नारेबाजी की।

    फिर से शुरू किया गया स्कूल का संचालन

    तहसीलदार, बीआरसी, बीईओ की समझाइश के बाद विद्यार्थियों ने प्रदर्शन समाप्त किया और स्कूल का संचालन किया गया। प्रभारी प्राचार्य की शिकायत पर लालबर्रा पुलिस ने आरोपित शिक्षक वीरेंद्र ब्रम्हे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। इस घटना की आजाद अध्यापक संघ ने कड़ी निंदा की है।

