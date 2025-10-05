स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप... बालाघाट में इंजेक्शन खरीदी में घोटाले का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, बालाघाट। एक तरफ छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले से प्रदेशभर में हड़कंप है, तो बालाघाट में रविवार को इंजेक्शन खरीदी में घोटाले के आरोप ने जिला स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी है। मामला प्रसूताओं को आपात स्थिति में दी जाने वाली आक्सीटोसिन इंजेक्शन की खरीदी से जुड़ा है। अज्ञात पत्र से सीएमएचओ पर तीन रुपये के एक आक्सीटोसिन इंजेक्शन को 12 रुपये में खरीदकर अनियमितता का आरोप लगाया गया है। हालांकि, सीएमएचओ डॉ. परेश उपलप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ये उन्हें बदनाम करने की सोची समझी साजिश है।

दरअसल, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की खरीदी से जुड़ा एक आरोप पत्र और बिल की तीन प्रतियां से विभाग के शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। खरीदी से जुड़े तीन बिल में दो बिल में सीएमएचओ स्तर से खरीदी के हैं, जिसमें 3.9 रुपये और 3.7 रुपये की दर पर खरीदी हुई है। जिसका क्रमश: 87,360 रुपये और 55,500 बिल है, लेकिन सिविल सर्जन स्तर के एक बिल में 12 रुपये प्रति इंजेक्शन की दर से खरीदा गया है।